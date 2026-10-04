सातारा

Satara Crime: साताऱ्यात जुन्या वादाचा रक्तरंजित शेवट; लोखंडी खोऱ्याच्या प्रहारात २९ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू, जुना वाद उफाळला अन्..

29 Year Old Man Killed in Satara Over an Old Dispute: जुना वाद उफाळला अन् तरुणाचा जीव गेला; शेंद्रेत लोखंडी खोऱ्याने डोक्यात प्रहार
Satara Murder Case Old Dispute Turns Deadly as 29 Year Old Man Dies After Iron Hoe Blow Two Suspects in Custody

Satara Murder Case Old Dispute Turns Deadly as 29 Year Old Man Dies After Iron Hoe Blow Two Suspects in Custody

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सकाळ वृत्तसेवा
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काशीळ : शेंद्रे (ता. सातारा) येथे आज सायंकाळी जुन्‍या वादाच्‍या कारणावरून झालेल्‍या भांडणावेळी लोखंडी खोरे डोक्‍यात मारून सौरभ बाळू भिसे (वय २९, रा. शेंद्रे) यांचा खून करण्‍यात आला. याप्रकरणी सातारा तालुका पोलिसांनी गावातीलच प्रमोद किसन जाधव, प्रताप किसन जाधव (मूळ रा. तारळे, ता. पाटण) यांना ताब्‍यात घेतले आहे.

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