साताऱ्यात दोन्ही राजेंना अपक्ष उमेदवाराचा दे धक्का, प्रभाग एकमध्ये अपक्षाने उधळला गुलाल

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची मतमोजणी सुरू आहे. बहुतांश ठिकाणचा कल स्पष्ट झाला आहे. भाजपने सर्वाधिक जागांवर आघाडी घेतलीय तर महायुती राज्यात एकूण १८० पेक्षा जास्त जागांवर आघाडीवर आहे. महाविकास आघाडीला ४० पेक्षा जास्त जागांवर आघाडी मिळाली आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी धक्कादायक निकाल हाती आले आहेत. साताऱ्यात दोन्ही राजेंना धक्का बसला आहे. तीन अपक्ष उमेदवार आघाडीवर आहेत. असून एक अपक्ष उमेदवार विजयी झाला आहे..साताऱ्यात अपक्ष उमेदवारानं विजय मिळवलाय. प्रभाग क्रमांक ३ मध्ये मयूर कांबळे आणि जयश्री जाधव यांचा विजय झालाय. तर प्रभाक एक मध्ये भाजप खासदार उदयनराजे भोसले आणि राज्याचे बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसलेंना धक्का देत अपक्ष उमेदवारानं विजयाचा गुलाल उधळलाय. प्रभाग एक मधून अपक्ष उमेदवार शंकर किर्दत विजयी झाले आहेत..Solapur : स्ट्राँग रूमची चावी हरवली, शेवटी अधिकाऱ्यांनी कुलूप तोडलं; मतमोजणीला उशिरा सुरुवात.दोन्ही राजेंच्या उमेदवाराविरोधात महाविकास आघाडीने उमेदवार उभा केला होता. तर फलटणमध्ये रामराजे नाईक निंबाळकरांचे पुत्र अनिकेतराजे नाईक निंबाळकर आणि रणजितसिंह नाईक निंबाळकरांचे बंधू समशेरसिंह नाईक निंबाळकर मैदानात होते. साताऱ्यातील ९ नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकीचा निकाल लागणार असून यात दोन्ही राजेंसह अनेक प्रमुख नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागलीय..सातारा पालिकेच्या निवडणुकीत भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होईल अपेक्षा होती. त्यानुसार भाजपने नगराध्यक्षासह ५०, तर महाविकास आघाडीने नगराध्यक्षासह ४५ ठिकाणी उमेदवार दिले. मात्र, मनोमिलनाच्या माध्यमातून उमेदवार निश्चित करताना इच्छुकांचे समाधान करण्यात दोन्ही राजांना अपयश आले. त्यामुळे सद्यस्थितीत पालिकेच्या २५ पैकी २४ प्रभागांत दोन्ही राजांपुढे त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे बंडखोरीचे आव्हान उभे राहिले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.