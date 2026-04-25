NCERT History Map Controversy : इतिहासाची मोडतोड खपवून घेणार नाही! मराठा साम्राज्याच्या नकाशावरून साताऱ्यात निदर्शने, नेमकं प्रकरण काय?

सातारा : इयत्ता आठवीच्या इतिहासाच्या अभ्यासक्रमातील मराठा साम्राज्याचा संपूर्ण विस्तार दर्शवणारा नकाशा काढून टाकल्याने साताऱ्यात महाराष्ट्र धर्म मोर्चाद्वारे शिवप्रेमींनी राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेचा (एनसीइआरटी) निषेध (NCERT Maratha Empire map removal controversy) नोंदविला. .छत्रपती घराण्याच्या वतीने वृषालीराजे भोसले यांच्या पुढाकारातून हा मोर्चा काढण्यात आला. प्रारंभी पोवई नाका येथे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यास अभिवादन करण्यात आले. तेथून छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जयघोष करीत सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चेकरी गेले. तेथे मोर्चेकरांनी एनसीइआरटीच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला. पोलिसांनी प्रवेशद्वाराजवळ मोर्चा रोखल्यानंतर वृषालीराजे यांनी सहकाऱ्यांसमवेत तेथेच ठिय्या मांडला..Shahu Maharaj Document : डोंगर गावात सापडलं 1709 मधील राजर्षी शाहू महाराजांचं राजाज्ञापत्र; काय आहे त्या कापडी पिशवीतलं गुपित? 10 पत्रांनी उलगडला इतिहास.वृषालीराजे यांनी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांना निवेदन देत एनसीइआरटीमुळे विद्यार्थ्यांपर्यंत अपूर्ण व दिशाभूल करणारी माहिती पोहोचत आहे. केवळ एका नकाशापुरता हा विषय मर्यादित नाही. इतिहासाच्या अचूकतेशी, शैक्षणिक प्रामाणिकतेशी संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यावेळी जिल्हाधिकारी पाटील यांनी मोर्चेकरांच्या भावना केंद्र सरकारपर्यंत पोहचविल्या जातील, असे आश्वासित केले. या मोर्चात विविध संस्था, संघटनांचे प्रतिनिधी, नागरिक सहभागी झाले होते..डॉ. व्ही. जी. खोबरेकर, जी. एच. खरे, ए. आर. कुलकर्णी या इतिहासकारांनी मराठा साम्राज्याच्या विस्ताराचे सखोल दस्तऐवजीकरण केले आहे. राज्य शासनाच्या प्रकाशनांमध्ये या संदर्भातील नकाशे व पुरावे उपलब्ध आहेत. इतिहास शिक्षण हे प्राथमिक स्रोत, शास्त्रीय संशोधन आणि वस्तुनिष्ठ पुराव्यांवर आधारित असले पाहिजे. या परिस्थितीत मराठा साम्राज्यासारख्या व्यापक आणि प्रभावी घटकाचे दृश्य प्रतिनिधित्व काढून टाकणे म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या समजुतीत 'ऐतिहासिक पोकळी' निर्माण करण्यासारखे आहे.-वृषालीराजे भोसले.Ancient Shiva Temple : 600 वर्षांपूर्वीचे शौर्य दगडात जिवंत! बारा ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसरात मध्ययुगीन कीर्तिमुख शिल्प, सतीगळाचा शोध; काय आहे रहस्य?.निवेदनातील मागण्यामराठा साम्राज्याचा विस्तार दर्शवणारा नकाशा एनसीइआरटीने अभ्यासक्रमात पुनर्स्थापित करावा.विषयाचा तज्ज्ञ इतिहासकारांच्या समितीद्वारे सखोल पुनर्विचार करावा.इतिहास अभ्यासक्रम वस्तुनिष्ठ, पुराव्याधारित आणि संतुलित स्वरूपात मांडवा. राज्य शासनाने या विषयात हस्तक्षेप करून केंद्र शासनाकडे ठोस व अधिकृत भूमिका मांडावी.महापुरुषांवर होणाऱ्या चुकीच्या वक्तव्यांवर आळा बसण्यासाठी शासनाने कडक कायदा पारित करावा.