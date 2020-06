रुग्णसेवेबरोबर पेंटिंगला नवा साज!

पुसेगाव (जि. सातारा) ः बालपणीचा अत्यंत आवडता पण वैद्यकीय व्यापामुळे काहीसा विस्मरणात गेलेला छंद लॉकडाउन काळात मिळालेल्या विरंगुळ्यामुळे येथील डॉ. विवेक गायकवाड यांनी रुग्णसेवेबरोबरच चित्रकला व पेंटिंग कलेला पुन्हा संजीवनी दिली आणि त्यांच्या हातून कागदावर सुंदर चित्रे व पेंटिंग्ज्‌ अलगदपणे उतरू लागली आहेत. हीच सुंदर व आकर्षक चित्रे व पेंटिंग्ज्‌ ते मित्रमंडळींना पाठवून त्यांना शुभेच्छा देत असल्यामुळे मित्रमंडळींकडून त्यांच्या या वेगळ्या पैलूचे कौतुक होत आहे. डॉ. गायकवाड हे गेली 20 वर्षे वैद्यकीय सेवा करत आहेत. रुग्णसेवा करताना वेळच मिळत नसल्याने शालेय जीवनापासूनच त्यांची विलक्षण आवडती असलेली चित्रकला त्यांनी हृदयाच्या एका कप्प्यात आजपर्यंत जपून ठेवली. वैद्यकीय व्यवसायाच्या वाढत्या व्यापामुळे चित्रकलेपासून ते दुरावले. कलेला व्यवसायाची जोड असेल तर कलेबरोबर त्या कलेशी निगडित असलेला व्यवसायही बहरतो. पण, वैद्यकीय व्यवसायाचा आणि चित्रकलेचा दुरान्वयानेही संबंध नाही. सध्याच्या लॉकडाउनमुळे डॉक्‍टरांना थोडी उसंत मिळाली आणि सुप्तावस्थेत असलेली ही कला जागृत होऊन पाच बोटांच्यामधून कागदावर उतरली. निसर्गचित्र, अबस्ट्रॅक्‍ट पेंटिंग, त्रिमिती फुलपाखरू, बहरलेला गुलमोहोर, मोर, गिटार, छत्रपती शिवाजी महाराज, श्री विठ्ठल, साईबाबा, मोरपिस, गुलाबपुष्प, श्री गणेश यांसारखी अनेक सुंदर चित्रे त्यांनी साकारली. रुग्णसेवा करतानाच अनेक दिवसांनी एक वेगळा विरंगुळा त्यांना अनुभवण्यास मिळाला. आपल्या आवडत्या छंदासाठी वेळ देता आला. चित्रकला शिक्षक विजय पंडित यांच्याकडून मिळालेले बाळकडू आज चित्रांच्या रूपाने कागदावर आकार घेत असल्याचे त्यांनी सांगितले. जलसंधारणाच्या कार्यातही सहभागी

कटगुण ही त्यांची जन्मभूमी असल्याने तेथील ग्रामस्थांमध्ये जलसंवर्धनासाठी जनजागृती करून जलसंधारणाच्या कार्यात डॉ. गायकवाड यांनी पुढाकार घेतला. ग्रामस्थांनी श्रमदानातून मोठ्या प्रमाणात अडवलेलं पाणी त्याच शिवारात मुरल्यानं कटगुणमध्ये जलसमृध्दी दिसून येत आहे. जलसमृध्दीतून धनसमृध्दी व त्यातून सुखसमृध्दी साध्य झाली आहे.

