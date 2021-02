मलठणमध्ये गावगुंडांकडून विद्यार्थिनींची छेडछाड; वाढत्या दहशतीविरुद्ध नागरिक आक्रमक

फलटण शहर (जि. सातारा) : फलटण शहरातील मलठण परिसरातील वाढती गुन्हेगारी, अवैध धंदे, दहशत माजवणे, महिला व शालेय विद्यार्थिनींची छेडछाड, नशिल्या पदार्थांची विक्री व अन्य प्रकारांबाबत मलठण परिसरातील नागरिक आक्रमक झाले असून, त्यांनी संबंधित आरोपींवर कारवाईची मागणी केली आहे. फलटण पालिकेतील विरोधी पक्षनेते समशेरसिंह नाईक-निंबाळकर, फलटण तालुका संघर्ष समितीचे अध्यक्ष ऍड. नरसिंह निकम, गटनेते अशोकराव जाधव यांच्या हस्ते फलटण पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक भरत किंद्रे यांना याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे. त्यात म्हटले आहे की, मलठणमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून गुन्हेगारी वाढली असून, अवैध धंदेही सुरू आहेत. दिवसाढवळ्या सोने, रोख रक्कम, पाण्याच्या मोटारी, मोटारसायकली, मोबाईल व किरकोळ भंगार अशा वस्तू राजरोस चोरीला जात आहेत. भरदिवसा, रात्री लोकांना अडवून चाकू व तलवारीचा धाक दाखवून खिशातून रोख रक्‍क्‍म व मोबाईल काढून घेतला जात आहे. मोटारसायकल व चारचाकी अडवून गाड्यांची तोडफोड करून दहशत माजवली जात आहे. रात्री-बेरात्री दारू व गांजा पिऊन घरांवर दगडफेक केली जात आहे. मी उदयनराजेंना पाडलेला माणूस, तुम्हालाही संपवल्याशिवाय राहणार नाही मलठणमधील महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्रे चोरून नेली जात आहेत. शाळेच्या मुलींच्या मागे लागून त्यांना अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ व त्यांना लज्जा उत्पन्न होईल, असे हावभाव करण्याचा सर्रास प्रकार सुरू आहे. शेतीशाळेत शिकणाऱ्या बाहेर गावाहून आलेल्या विद्यार्थांना अडवून चाकूचा धाक दाखवून जिवे मारण्याची धमकी देऊन त्यांच्याकडून रोख रक्कम, मोबाईल, गळ्यातील चेन, अंगठी आदी वस्तू जबरदस्तीने काढून घेतल्या जात आहेत. खासगी सावकाराच्या नावाखाली गोरगरिबांकडून मोठ्या प्रमाणात व्याजाची रक्कम वसूल करून व्याजाच्या रकमेपोटी जमीन व राहती घरे नावांवर करून घेतली जात आहेत. त्याचप्रमाणे बेकायदेशीररित्या दारूभट्या टाकून दारू व गांजाची विकी चालू आहे. हा सर्व प्रकार इंदिरानगर, मलठण येथे राहणाऱ्या एका कुटुंबाकडून व या परिवारातील सदस्यांकडून सातत्याने होत आहे. संपूर्ण मलठण परिसरात त्यांनी दहशत माजवली आहे. भविष्यात राष्ट्रवादीप्रमाणे राज्यात रासप किंगमेकर ठरेल; महादेव जानकरांचा विश्वास त्यामुळे संपूर्ण मलठण अशांत व अस्वस्थ आहे. संबंधित कुटुंबातील सदस्यांवर अनेक गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे फलटण शहर व ग्रामीण पोलिस ठाण्यात नोंद आहेत. हे सर्वजण सराईत गुन्हेगार असून, संघटितपणे एकत्रित गुन्हे करीत आहेत. याबाबत त्यांच्याविरूद्ध कोणी बोलल्यास ते त्यांच्या घरातील महिलांना पुढे करून त्या महिलांवरच अन्याय झाला असे खोटे चित्र उभे करीत आहेत. त्यांच्या घरातील महिलांसुद्धा या सर्व गुन्ह्यांत सहभागी असून, त्यांचा गुन्ह्यांत सक्रिय संबंध असतो. त्यांच्या या प्रवृत्तीमुळे मलठणमधील महिला, विद्यार्थी, लहान मुले व मुली, नागरिक भीतीच्या छायेखाली वावरत आहेत. एकूणच मलठणमध्ये त्यांच्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा गंभीर प्रश्न उभा राहिलेला आहे. संबंधितांवर कडक कारवाई करून त्यांच्यापासून होणाऱ्या त्रासातून मलठणमधील नागरिकांची मुक्तता करावी. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

