Satara News : सोशल मीडियावरील चर्चांनंतर उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील स्वतः आले समोर! साताऱ्यातील 'त्या' घटनेचे सांगितले सत्य; मद्यधुंद व्यक्तीबाबत नक्की काय घडलं?

सातारा : राजपथ परिसरातील 'डंका' फास्ट फूड जॉइंट येथे गुरुवारी (ता. १६) रात्री घडलेल्या घटनेबाबत निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी स्पष्टीकरण देत वस्तुस्थिती मांडली आहे. सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या विविध चर्चांमध्ये कोणतेही तथ्य नसून नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन त्यांनी केले (Nagesh Patil official statement Satara) आहे..नागेश पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी रात्री सुमारे ९ वाजण्याच्या सुमारास ते त्यांचे मित्र अमर मोरे यांच्यासोबत राजपथ येथील नगरपालिका इमारतीसमोरील 'डंका' फास्ट फूड जॉइंटमध्ये अल्पोपहारासाठी गेले होते. त्यावेळी दुकानातील कर्मचारी आणि एका मद्यधुंद व्यक्तीमध्ये गंभीर वाद सुरू होता. वादाचे रूपांतर मारामारीत झाले होते. घटनास्थळी मोठी गर्दी जमली होती. मात्र, उपस्थित नागरिक केवळ बघ्याची भूमिका घेत होते..Tukaram Mundhe : फरक पडतो... फक्त 'तुकाराम' लागतात! FDA आयुक्त मुंढेंचा राज्यभरात धडाका; गेंड्याच्या कातडीच्या प्रशासनाचे धाबे दणाणले, आता पुढचा नंबर कोणाचा?.सार्वजनिक ठिकाणी कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये आणि सुरू असलेला हिंसक प्रकार थांबावा, या उद्देशाने पाटील यांनी स्वतः पुढाकार घेत दोन्ही बाजूंमध्ये मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, वाद मिटवण्याच्या प्रयत्नादरम्यान संबंधित मद्यधुंद व्यक्ती आणि त्याच्या सहकाऱ्याने पाटील यांच्याशी हुज्जत घालत त्यांच्यासोबत झटापट करण्याचा प्रयत्न केला..घटनेची गंभीरता लक्षात घेऊन पाटील यांनी तातडीने सातारा शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक श्री. म्हेत्रे यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधून माहिती दिली. त्यानंतर पोलिसांनी त्वरित घटनास्थळी धाव घेत संबंधित संशयितांना ताब्यात घेतले. त्यामुळे पुढील अनुचित प्रकार टळला..Maharashtra Politics : ...म्हणून जयंतराव एकत्र गेले असावेत! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या 'त्या' भेटीवर चंद्रकांत पाटलांनी नेमकं काय गुपित उघड केलं?.या घटनेत आपल्याला कोणतीही गंभीर दुखापत झालेली नसून, वाद मिटवताना झालेली ती केवळ किरकोळ झटापट होती, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे..दरम्यान, या प्रकरणी सातारा शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू आहे. नागरिकांनी अपुऱ्या माहितीच्या आधारे पसरवल्या जाणाऱ्या अफवा किंवा चुकीच्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.