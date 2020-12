मोदी सरकारविरोधात साताऱ्यात शिवसैनिकांची सायकल सुसाट; इंधनवाढीचा नोंदविला निषेध

सातारा : पोवई नाका येथे केंद्र सरकारच्या सततच्या पेट्रोल, डिझेल, गॅस भाववाढीविरोधात शहर शिवसेनेच्या वतीने आज निदर्शने करण्यात आली. दरम्यान, केंद्र सरकारने भाववाढ कमी न केल्यास आगामी काळात सरकारला मोठ्या परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही सेनेच्या वतीने देण्यात आला. गेल्या एक महिन्यांपासून केंद्र सरकार छुप्या पद्धतीने रोज पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीमध्ये १५, २० पैसे अशी वाढ करून लोकांच्या नजरेमध्ये धूळ फेकून सतत दरवाढ करत आहे. गेल्या महिन्याभरात जवळ-जवळ पाच ते सहा रुपये दरवाढ झालेली आहे, ही बाब जनतेच्या लक्षात येणार नाही. अशा पद्धतीने भाववाढ केंद्र सरकार करत आहे. कोरोनाच्या काळात नागरिक आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेले आहेत. ग्रामीण भागामध्ये वडाप वाहतूक, शेतीसाठी लागणारे डिझेल, तसेच भाजीपाला व इतर ट्रान्सपोर्ट वाहतूक या दरांमध्ये सुद्धा मोठी वाढ झाली असून रिक्षा, टॅक्सी, टेम्पो वाहतूकदारांना देखील याचा मोठा फटका बसला आहे. एसटी महामंडळ सुद्धा डबघाईला आल्याचे चित्र शहरात पहायला मिळत असून यावरती त्वरित तोडगा काढण्याची मागणीही सेनेच्या वतीने करण्यात आली. दरम्यान, सेनेने मोदी सरकारच्याविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला. यावेळी सातारा शहर प्रमुख निमिष शहा यांनी सायकल चालवून निदर्शने केली. रिझर्व्ह बॅंकेच्या इशारा पत्रांनाही केराची टोपली; संचालकांचा अनागोंदी कारभार चव्हाट्यावर या निदर्शनात शहर प्रमुख बाळासाहेब शिंदे, अतिश ननावरे, ऍड. शिरीष कुमार, मारुती वाघमारे, सयाजी शिंदे, जितेंद्र वाघंबरे, सुनील भोसले, नंदू केसरकर, महिला संघटिका मीनल शहा, भगवानराव शेवडे, सुनील भालेराव, राजेंद्र नाईक, विशाल साळुंखे, अमित देशपांडे, प्रदीप दप्तरदार, सुभाष पवार, मोहित शहा, कांचन डांगरे, जितेंद्र महाडिक, सचिन शिंदे, योगेश शेलार, सुमित नाईक आदींसह सेनेचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

