फलटण शहर (जि. सातारा) : फलटण-पंढरपूर मार्गावर येथील महाविद्यालयीन युवतीचा विडणीच्या हद्दीत अपघाती मृत्यू झाला. आपला वाढदिवस घरी साजरा करून केकसह मैत्रिणीकडे जातानाच वाढदिवसादिवशीच तिच्यावर काळाने घाला घातल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. पर्णवी तथा जान्हवी संजय काकडे (वय 21 मंगळवार पेठ, फलटण) असे या दुर्दैवी तरुणीचे नाव आहे. फलटण ग्रामीण पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पर्णवी ऊर्फ जान्हवी संजय काकडे (वय 21, रा. मंगळवार पेठ, फलटण) ही युवती शुक्रवारी दुपारी दोनच्या सुमारास फलटणहून विडणीकडे आपला वाढदिवस साजरा करण्यासाठी आपल्या मैत्रिणीकडे दुचाकीवरून जात होती. त्या वेळी विडणीच्या हद्दीतील कोकरेवस्ती येथे तिच्या दुचाकीला भरधाव वेगात आलेल्या ट्रॅक्‍टरने (एमएच 45 एस 3372) ओव्हरटेक करताना मागील ट्रॉलीची धडक बसली. यामध्ये जान्हवी काकडे ही गंभीर जखमी झाली. जान्हवी हिस रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आले; परंतु उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला. या अपघातातील ट्रॅक्‍टरचालक हा अपघातानंतर घटनास्थळावरून ट्रॅक्‍टरसह फरारी झाला असून, या अपघाताचा तपास पोलिस उपनिरीक्षक उस्मान शेख करीत आहेत. कऱ्हाडला 30 मद्यपी वाहनचालकांवर गुन्हे; हेल्मेट नसणाऱ्या 200 जणांवर कारवाई जान्हवी एमएस्सी ऍग्री होती. सध्या ती युपीएससी परीक्षेचा अभ्यास करत होती. तिने नुकतीच युपीएससीची परीक्षाही दिली होती. दरम्यान, जान्हवीचा मित्र परिवार मोठा होता. 31 डिसेंबर रोजी रात्री 12 वाजता तिचा वाढदिवस जल्लोषात साजरा करण्यात आला होता. दुपारपर्यंत अनेकांनी सोशल मीडियावर तिला वाढदिवसाच्या शुभेच्छाही दिल्या होत्या; परंतु वाढदिवसादिवशीच तिचा अपघाती मृत्यू झाल्याने शुभेच्छांचा वर्षाव केलेल्यांना जान्हवीस श्रद्धांजली वाहण्याची दुर्दैवी वेळ नातलग व मित्रपरिवारावर आली. त्यामुळे सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

Web Title: Satara News Woman Dies In Two Wheeler Accident At Vidani