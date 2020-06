ना रेंज... ना वीज... कसं करायचं ऑनलाईन काम!

पुसेगाव (जि. सातारा) ः सध्या लॉकडाउन शिथिल झाला असला तरी शहरी भागातील अनेक कर्मचारी आपल्या गावी येऊन ऑनलाइन काम करत आहेत. विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत, तर शिक्षकांचे ऑनलाइन शैक्षणिक कार्य सुरू आहे. पण पुसेगाव व परिसरात दररोज वारंवार होणाऱ्या खंडित वीजपुरवठ्यामुळे लॅपटॉप व मोबाईलच्या बॅटऱ्याही चार्ज होत नसल्याने ऑनलाइन कामांचा पुरता खोळंबा झाला आहे. ग्रामीण भागात पुरेशा इंटरनेट रेंजअभावी अनंत अडचणींना सामोरे जात असतानाच आता खंडित वीजपुरवठ्यामुळे लोक त्रस्त आहेत. कोरोनाच्या संसर्गापासून बचाव करण्यासाठी अनेक नोकरदार पुसेगाव व परिसरातील आपल्या गावी येऊन ऑनलाइन कामात मग्न आहेत. शहरातील विविध महाविद्यालयांत उच्च शिक्षण घेणारे विद्यार्थीही गावी येऊन लॅपटॉप व मोबाईलद्वारे ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत. पुसेगाव व परिसरातील अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ऑनलाइन शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे येथील शिक्षकही शैक्षणिक कार्यात व्यस्त आहेत. या सर्वांना प्रतिदिन कमीत कमी सहा तासांपेक्षा जास्त ऑनलाइन कार्यात खर्ची घालावे लागत आहेत. पण एवढा वेळ काम करण्यासाठी बॅटरी बॅक अप पुरत नाही. विद्यार्थी व शिक्षकांना कमीत कमी 40 मिनिटांची एक तासिका असते. त्यामुळे ऑनलाइन शैक्षणिक कामासाठी दर दीड तासाला बॅक अप संपत असल्याने बॅटरी चार्ज करावी लागते. शिवाय मोबाईलद्वारे शिकवताना व शिक्षण घेताना मोबाईलही तापत आहे. वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत असल्याने बॅटरी बॅक अप मिळत नाही. त्यामुळे ऑनलाइन कामात खोळंबा होत असून दैनंदिन कामाचा ढिगारा साचल्यामुळे कर्मचारी वर्ग त्रस्त आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याने पालक चिंतेत आहेत. वीज वितरणची दुरुस्ती संपणार तर कधी?

वर्षानुवर्षे दुरुस्तीच्या कारणास्तव दर मंगळवारी सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत खंडित वीजपुरवठ्याचे पालपूद पुढे करणाऱ्या वीज वितरणने दररोजच वेळी-अवेळी वारंवार वीज खंडित करण्याचा सपाटा सुरू असून दुरुस्तीची कामे कधी संपणार व वीजपुरवठा केव्हा सुरळीत होणार, अशी विचारणा होत आहे.

