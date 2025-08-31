Satara News:'फार्मर आयडी काढा; लाभ मिळवा; अडीच लाख शेतकरी अद्याप प्रक्रियेपासून दूर', सातारा जिल्ह्यात अवघे ५४ टक्के प्रमाण

सातारा: फार्मर आयडीकडे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असून, अनेक कारणांनी शेतकरी अजूनही फार्मर आयडी काढू शकलेले नाहीत. ज्याचा थेट परिणाम अशा शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. जिल्ह्यातील पाच लाख २४ हजार शेतकरी फार्मर आयडी काढण्यात यशस्वी झाले आहेत. याची टक्केवारी ५४.३८ आहे. गुंठेवारीत शेती असणारे आणि मोठ्या प्रमाणात शेती असलेल्यांनी या फार्मर आयडीकडे दुर्लक्ष केल्याने अद्याप साडेचार लाख शेतकऱ्यांना फार्मर आयडीसाठी नोंदणी केले नसल्याचे चित्र आहे..Ahilyanagar Crime:'गोळीबार प्रकरणातील मुख्य आरोपीसह तिघे अटकेत'; श्रीरामपूर शहर सुरक्षा यंत्रणेला थेट आव्हान, पोलिसांकडून तपास सुरू.अनेक शेतकऱ्यांना फार्मर आयडीचे महत्त्व आणि त्याचे फायदे याबद्दल शेतकऱ्यांत पुरेशी जागृती नाही. ग्रामीण भागातील यापूर्वी ज्यांनी विविध शासकीय कृषी योजनांचा लाभ घेतला आहे, अशा शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढला आहे. मोबाईल ॲप किंवा वेब पोर्टल वापरून ही नोंदणी प्रक्रिया करता येते; पण काही शेतकऱ्यांना या तंत्रज्ञानाची माहिती कमी असल्याने त्यांच्यासाठी हे थोडे कठीण वाटत आहे..पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मात्र, या नोंदणीत आघाडी घेतली आहे. या योजनेचे पाच लाख २४ हजार ५८० शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी काढला आहे. आता उर्वरित चार लाख ४० हजार ०१६ शेतकऱ्यांनी ॲग्रीस्ट्रकवर नोंदणी करून आयडी काढणे बाकी आहे..Prakash Ambedkar:'नेवासे तालुक्यातील शेतकरी कुटुंबाची ॲड. प्रकाश आंबेडकरांनी घेतली भेट'; कर्जबाजारीपणामुळे जीवन संपवलं; मदतीचे आश्वासन.आर्थिक नुकसान शक्य?फार्मर आयडी नसल्यामुळे हजारो शेतकरी विविध कृषी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. त्यामुळे कृषी व महसूल विभागाने याबाबत तालुका, गावस्तरावर मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. केवळ फार्मर आयडी नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना लाभाच्या विविध योजनांचा लाभ न मिळाल्याने मोठे आर्थिक नुकसान होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.