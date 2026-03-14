Why Leopard Enters Villages : काळजाचा ठोकाच चुकला! अंगणात भांडी घासताना पुढ्यातच उभा राहिला बिबट्या; त्याला बघून युवती पडली बेशुद्ध, साताऱ्यातील थरारक घटना

ढेबेवाडी (सातारा) : रात्रीच्या सुमारास मांजराचा पाठलाग करत आलेला बिबट्या घरासमोर भांडी घासत बसलेल्या युवतीच्या समोर उभा राहिल्याने त्याला बघून युवती घाबरून बेशुद्ध (leopard sighting in satara village) झाली. शिद्रुकवाडी (काढणे, ता. पाटण) येथे घडलेल्या या थरारक घटनेने ग्रामस्थांतही घबराटीचे वातावरण आहे. भर लोकवस्तीत बिबट्याचा संचार वाढल्याने वनविभागाने पिंजरा बसवून त्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे..डोंगर भागात वसलेल्या काढणेच्या शिद्रुकवाडीत वन्यप्राण्यांचा सतत उपद्रव जाणवतो. गेल्या काही दिवसांपासून तेथे लोकवस्तीत बिबट्याचा संचार वाढला आहे. त्याच्या हल्ल्यात आतापर्यंत अनेक श्वान, तसेच कोंबड्या व शेळ्यांचा बळी गेल्याचे ग्रामस्थ सांगतात. नुकत्याच तेथे घडलेल्या एका थरारक प्रसंगाने तर गावकऱ्यांची झोपच उडाली आहे..रात्रीच्या सुमारास मांजराचा पाठलाग करत आलेला बिबट्या घरासमोर अंगणात भांडी घासत बसलेल्या युवतीच्या समोर उभा राहिल्याने त्याला बघून युवती घाबरून बेशुद्ध पडल्याची घटना तेथे घडली. रात्री दहाच्या सुमारास निकिता म्होप्रेकर घरासमोर भांडी घासत बसलेली असताना तिच्यावर हा जीवघेणा प्रसंग गुदरला..काही फुटांवरच बिबट्याला समोर पाहताच निकिता प्रचंड घाबरली व बेशुद्ध पडली. तिच्या ओरडण्याने कुटुंबीय व शेजारचे लोक तिच्या दिशेने धावल्याने बिबट्या जवळच्याच झाडीत पळून गेला. जिवावर बेतलेल्या या प्रसंगातून निकिता बचावली असली, तरी प्रचंड घाबरल्याने तळमावले येथील रुग्णालयात तिला उपचारासाठी दाखल करावे लागले..या घटनेने परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. ग्रामस्थांनी वनविभागाबद्दल संताप व्यक्त केला. लोकवस्तीत बिबट्यांचा वावर वाढल्याने लोकांच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. वनविभागाने तातडीने तिथे पिंजरा बसवावा, अशी मागणी स्थानिक ग्रामस्थांनी केली आहे..बिबट्याचा लोकवस्तीतील वाढता संचार गावकऱ्यांची चिंता वाढविणारा आहे. या घटनेमुळे लोक सूर्यास्तानंतर स्वतःला घरात कोंडून घेत आहेत. आख्ख्या गावात फक्तं दोनच कुत्री उरली आहेत. बाकी बिबट्याने पळवून नेली. यापूर्वी सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यातही बिबट्याचा संचार दिसला आहे. वनविभागाने ठोस पावले उचलून ग्रामस्थांना सुरक्षितता द्यावी.-संजय शिद्रुक, माजी सरपंच.