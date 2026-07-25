Satara Accident News: जेवणानंतर फिरायला गेले, मधेच ड्रायव्हर बदलला अन् अपघात झाला; तिघांचा मृत्यू, दोघे गंभीर

दुधेबावी: फलटण तालुक्यातील वाठार निंबाळकर हद्दीत शुक्रवारी मध्यरात्री झालेल्या कारच्या भीषण अपघातात सुरवडी (ता. फलटण) येथील कमिन्स कंपनीतील तीन कामगारांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले. भरधाव वेगामुळे चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने मोटार रस्त्यालगतच्या नाल्याच्या कठड्यावर आदळून उलटून हा अपघात घडल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..मोहम्मद हुसेन (रा. अयोध्या, उत्तर प्रदेश), अनिल हेब्रम आणि सदानंद पूर्ती (दोघेही रा. जमशेदपूर, झारखंड) असे अपघातात ठार झालेल्यांची नावे आहेत. २३ जुलैला दैनंदिन काम आटोपल्यानंतर संबंधित कामगार वाठार निंबाळकर येथील वसतिगृहात आले होते. त्यानंतर रात्री सर्वजण मोटारमधून फलटण- लोणंद पालखी महामार्गावरील एका हॉटेलमध्ये जेवणासाठी गेले. जेवणानंतर ताथवडे घाट परिसरात फेरफटका मारण्यासाठी गेले होते..जेवण करून परतत असताना सुरुवातीला नयम लोंगानी हे वाहन चालवत होते. त्यानंतर मोहम्मद हुसेन यांनी वाहन चालविण्याची इच्छा व्यक्त केल्याने वाहनाचा ताबा त्यांच्याकडे देण्यात आला. पुसेगाव- फलटण मार्गावरील वाठार निंबाळकर हद्दीत आल्यानंतर एका वळणावर भरधाव वेगामुळे चालकाचे मोटारीवरील नियंत्रण सुटले..महायुद्ध सुरू ? इराण -अमेरिका संघर्षात दोन देशांची उडी... बहरीन अन् कुवेतचा इराणवर थेट हल्ला! जगावर मोठं संकट.मोटार रस्त्याच्या उजव्या बाजूला जाऊन नाल्याच्या कठड्यावर जोरात आदळली आणि उलटली. या भीषण अपघातात मोटारमधील सर्व प्रवासी गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिक, पोलिस व रुग्णवाहिका तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना तत्काळ फलटण येथील रुग्णालयात हलविण्यात आले..IND vs ZIM 2nd T20I: वैभव सुर्यवंशीची स्फोटक फलंदाजी आजही पाहायला मिळणार; भारत- झिम्बाब्वे दुसरा सामना किती वाजता अन् कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या.मात्र, उपचारापूर्वीच मोहम्मद हुसेन, अनिल हेब्रम, सदानंद पूर्ती यांना डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. या अपघातात नयन लोंगानी, सौरभ कुमार (झारखंड) आणि एम. डी. सितारे (बिहार) हे जखमी झाले असून, सौरभ कुमार यांना पुढील उपचारासाठी बारामती येथे, तर एम. डी. सितारे यांच्यावर फलटण येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी फलटण ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती पोलिस निरीक्षक राजकुमार भुजबळ यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.