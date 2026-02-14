Agriculture Officer Success Story : बाप गाळायचा घाम, लेकानं केलं कष्टाचं चीज! डाळिंबाची छाटणी करणाऱ्या शेतमजुराचा मुलगा झाला 'क्लास वन' अधिकारी

दुधेबावी : दुसऱ्याच्या शेतामध्ये जाऊन डाळिंबाची छाटणी करणाऱ्या मजुराचा मुलगा उपविभागीय कृषी अधिकारी (वर्ग एक) होऊन वडिलांच्या कष्टाचे चीज केले. विशाल विश्वास (Vishal Dhumal Success Story) धुमाळ (रा. धुमाळवाडी, ता. फलटण) असे निवड झालेल्या मुलाचे नाव (Satara Farmer Son Success) आहे. .धुमाळवाडीमध्ये विशाल यांचे वडील विश्वास धुमाळ हे अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. ते आपल्या अर्धा एकरामध्ये पशुपालनासाठी खाद्य लागवड करतात व दुसऱ्याच्या शेतामध्ये जाऊन डाळिंबाची छाटणी करणे, रोजगार करणे यावरती आपला उदरनिर्वाह करतात. विशालची आई पशुपालनाचा व्यवसाय करतात..विशाल याने अथक परिश्रमातून हे यश मिळविले आहे. त्यामुळे फळांचे गाव म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या या गावात विशाल याने अथक परिश्रमातून प्रशासकीय सेवेचे रोपटे रोवले आहे. हे एका गावासाठी अभिमानाची बाब असल्याचे गावकरी बोलतात..MPSC Result : क्लास वन अधिकारी होऊन केले वडिलांचे स्वप्न पूर्ण, सातारारोडच्या कन्येची भरारी; MPSC परीक्षेत राज्यात पटकावला नववा क्रमांक.विशाल याचे प्राथमिक शिक्षण गावातील जिल्हा परिषद शाळेत, माध्यमिक शिक्षण गिरवीतील छत्रपती शिवाजी हायस्कूलमध्ये, उच्च माध्यमिक शिक्षण फलटणमधील मालोजीराजे शेती विद्यालय, तर पुण्यातील कृषी महाविद्यालयातून कृषी पदवी प्राप्त केली आहे. विशालला या अगोदर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या राज्यसेवा परीक्षेतून सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी(शिक्षण), आदिवासी विकास विभाग (गट-ब) ही पदे मिळाली आहेत. आता कृषी राज्यसेवा-२०२४ मधून कृषी उपसंचालक (वर्ग एक) पदी निवड झाली आहे. धुमाळवाडीसारख्या छोट्याशा गावांमधून मिळविलेल्या या यशाबद्दल त्याचे विविध क्षेत्रातून अभिनंदन होत आहे..लहानपणापासून आमच्या वडिलांनी केलेले कष्ट मी पाहिलेले आहेत, कशा परिस्थितीमधून वडिलांनी आम्हाला चांगल्या पद्धतीची शिक्षण दिले व त्या परिस्थितीची जाण ठेवून प्रामाणिकपणे कष्ट केल्यास यश निश्चित प्राप्त होते, हे माझ्या यशातून मला समजले.- विशाल धुमाळ, उपविभागीय कृषी अधिकारीमी अल्पभूधारक शेतकरी आहे. मला धुमाळवाडी येथे अर्धा एकर क्षेत्र आहे. दहा-बारा शेळ्या पालन करतो व दुसऱ्याच्या बागेमध्ये डाळिंबाची छाटणी करण्याचा रोजगार करतो. विशालने परिस्थितीची जाण ठेवून हे यश मिळवल्याबद्दल माझ्या मुलाचा मला खूप अभिमान आहे.- विश्वास धुमाळ, विशालचे वडील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.