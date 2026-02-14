सातारा

Agriculture Officer Success Story : बाप गाळायचा घाम, लेकानं केलं कष्टाचं चीज! डाळिंबाची छाटणी करणाऱ्या शेतमजुराचा मुलगा झाला 'क्लास वन' अधिकारी

Vishal Dhumal Satara agriculture officer achievement : धुमाळवाडीतील अल्पभूधारक शेतकऱ्याचा मुलगा विशाल धुमाळ हा उपविभागीय कृषी अधिकारी (वर्ग एक) झाला. कष्ट, जिद्द आणि शिक्षणाच्या जोरावर त्याने गावाचे नाव उज्ज्वल केलेय.
Vishal Dhumal Success Story

Vishal Dhumal Success Story

esakal

मनोज पवार
Updated on

दुधेबावी : दुसऱ्याच्या शेतामध्ये जाऊन डाळिंबाची छाटणी करणाऱ्या मजुराचा मुलगा उपविभागीय कृषी अधिकारी (वर्ग एक) होऊन वडिलांच्या कष्टाचे चीज केले. विशाल विश्वास (Vishal Dhumal Success Story) धुमाळ (रा. धुमाळवाडी, ता. फलटण) असे निवड झालेल्या मुलाचे नाव (Satara Farmer Son Success) आहे.

Loading content, please wait...
Satara
Farmer
agriculture
education
Phaltan

Related Stories

No stories found.