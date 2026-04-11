सातारा: सातारा-रहिमतपूर रस्त्यावर दत्तनगर येथील कॅनॉलजवळ काल दुपारी साडेबाराच्या सुमारास शहर पोलिसांनी केलेल्या कारवाईत अंमली पदार्थ व इतर साहित्य असा सुमारे सहा लाख दोन हजार रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी वैभव रघुनाथ फडतरे (वय ३५, रा. क्षेत्र माहुली, मूळ रा. नागाचे कुमठे, ता. खटाव, जि. सातारा) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, त्याच्याकडे एका पांढऱ्या नायलॉनच्या पोत्यामध्ये सुमारे ३.८८१ किलो वजनाचा गांजा (पाने, बोंडे व काड्या) आढळून आला. या अंमली पदार्थाची किंमत प्रतिकिलो २५ हजारप्रमाणे अंदाजे ९७ हजार २५ रुपये इतकी आहे. याशिवाय त्याच्याकडून पाच हजार किमतीचा मोबाईल हँडसेट जप्त करण्यात आला, तसेच पाच लाख रुपये किमतीची पांढऱ्या रंगाची मारुती स्विफ्ट कार देखील जप्त करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात संबंधित संशयित हा स्वतःच्या फायद्यासाठी, विक्री करण्याच्या उद्देशाने अंमली पदार्थ बाळगत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी एन. डी. पी. एस ॲक्ट १९८५ चे कलम ८ क, २० (ब) आय. आय (ब) कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक राठोड करत आहे.