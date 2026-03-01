Satara News: बांगलादेशींच्या घुसखोरीनंतर पोलिस अलर्ट मोडवर; संभाव्य धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर सातारा जिल्ह्यात सर्च ऑपरेशन, अचानक छापे..

-हेमंत पवारकऱ्हाड: पोलिस दरबारी संवेदनशील असलेल्या कऱ्हाड या शहराजवळील मुंढे गावात बांगलादेशी नागरिक सहा महिन्यांपासून राहात होते. त्याचा पर्दाफाश कऱ्हाड शहर पोलिसांनी केला. बांगलादेशींच्या कऱ्हाडमधील घुसखोरीनंतर आता जिल्हा पोलिस दल अलर्ट मोडवर आले आहे. घुसखोरांपासून होणारा संभाव्य धोका विचारात घेऊन पोलिसांकडून आता परदेशी नागरिकांसह परप्रांतीयांचीही कसून तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पोलिसांनी आता एक पाऊल पुढे टाकले असून, संशयित भागात अचानक छापा टाकून तेथे तपासणी करण्यात येईल. विनापरवाना, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे राहणाऱ्या नागरिकांवर गुन्हे दाखल करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. त्यासाठी पोलिसांकडून जिल्ह्यात कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. .Akola Accident: तेल्हारा शेरी फाट्यावर भीषण अपघात; माळेगावच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू, आयशर अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक! .कऱ्हाड शहराजवळच असलेल्या मुंढे गावात गेल्या सहा महिन्यांपासून चार बांगलादेशी बेकायदेशीररीत्या वास्तव्यास होते. त्यांचा थांगपत्ताही पोलिसांची कारवाई होईपर्यंत लागला नाही, याचे आश्चर्यच व्यक्त होत आहे. या घटनेमुळे अंतर्गत सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला. पोलिस तपासात संबंधित व्यक्ती बनावट ओळखपत्रे व अपुऱ्या कागदपत्रांच्या आधारे वास्तव्यास असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तपासादरम्यान घरमालकांनी भाडेकरूंची कोणतीही अधिकृत माहिती न घेता घरे दिल्याचेही उघड झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात निष्काळजीपणा करणाऱ्या घरमालकांवरही चौकशीची टांगती तलवार आहे. विशेष म्हणजे, हे नागरिक इतका कालावधी कोणत्याही शासकीय यंत्रणेच्या निदर्शनास न येता राहात होते, ही बाब पोलिसांसह महसूल व स्थानिक प्रशासनासाठीही चिंताजनक मानली जात आहे. .त्यामुळे ही घटना केवळ कायदा-सुव्यवस्थेपुरती मर्यादित न राहता अंतर्गत सुरक्षा आणि प्रशासकीय समन्वयाच्या दृष्टीनेही गंभीर मानली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिसांनी जिल्हाभर कडक तपासणी मोहिमेला सुरुवात केली आहे. शहर व ग्रामीण भागातील संशयित वस्त्या, मजूर वसाहती, भाडेकरू असलेली घरे, बांधकामस्थळे, तसेच औद्योगिक परिसरात अचानक छापे टाकून त्या ठिकाणी तपासणी केली जाणार आहे. परप्रांतीय व परदेशी नागरिकांची ओळखपत्रे, निवास परवाने, रोजगाराची माहिती आणि वास्तव्याचा कालावधी याची कसून पडताळणी केली जाणार आहे. विनापरवाना अथवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे राहणाऱ्यांवर थेट गुन्हे दाखल करून कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे..कऱ्हाड परिसरातील या घटनेनंतर सातारा जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्येही तपासणी मोहीम राबवण्यात येणार असून, येत्या काही दिवसांत आणखी कारवाया होण्याची शक्यता आहे. बेकायदेशीर घुसखोरी रोखण्यासाठी प्रशासन कितपत कठोर आणि सातत्यपूर्ण भूमिका घेते, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...पोलिसांचे नागरिकांना आवाहनमअनेकदा आपले घर, फ्लॅट अनोळखी लोकांना भाड्याने देण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यातून काही प्रकार घडल्यास त्या मालकाला कायदेशीर कारवाईचा त्रास होतो. त्यामुळे भाडेकरू ठेवताना तो कोठून आला आहे, तो काय व्यवसाय, उद्योग काय करत आहे? याची पूर्ण माहिती घेऊन खात्री झाल्याशिवाय आपले घर, फ्लॅट भाड्याने देऊ नये. तपासादरम्यान अनेक ठिकाणी घरमालकांनी भाडेकरूंची कोणतीही अधिकृत माहिती न घेता घरे दिल्याचेही उघड झाले आहे. त्याचबरोबर जर भाडेकरू ठेवला आणि त्याच्या उद्योगाबाबत, व्यवसायाबाबत काही शंका असल्यास तत्काळ पोलिसांना त्याची माहिती द्यावी. पोलिस गोपनीयरीत्या चौकशी करून, पाळत ठेवून तपास करून योग्य ती कार्यवाही करतील. मात्र, भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना अवश्य द्यावी, असे आवाहन पोलिस दलाच्या वतीने करण्यात आले आहे..Shaktipeeth Expressway: शक्तिपीठ महामार्गात बदल निश्चित! सोलापूर जिल्ह्यापासून नवा मार्ग, मुख्यमंत्र्यांनी सांगितला कसा असेल बदल...नागरिकांनी घ्यावयाची काळजीभाडेकरूंचे ओळखपत्र आधार, मतदान ओळखपत्र तपासूनच करार करा.भाडेकरूंची संपूर्ण माहिती स्थानिक पोलिस ठाण्यात द्यावी.नवीन, संशयास्पद व्यक्तींची हालचाल आढळल्यास पोलिसांना माहिती द्या.वेगवेगळ्या नावांनी ओळख सांगणे, बोलण्यास टाळाटाळ करणाऱ्यांपासून सावध राहावे.मजूर, कामगार, घरगुती कामासाठी व्यक्ती ठेवताना त्यांची ओळख, पत्ता पडताळणी करावी.कोणालाही विनापरवाना अथवा ओळख न देता आसरा देणे टाळावे.पोलिसांकडून होणाऱ्या तपासणी व मोहिमांना सहकार्य करावे.पोलिसांना चुकीची माहिती देणे टाळावे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.