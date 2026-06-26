Pune-Satara Highway : आता पुणे ते सातारा 140 किमीचा प्रवास होणार सुरक्षित; राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 'या' 3 टप्प्यांत तैनात केली विशेष यंत्रणा

खंडाळा : पावसाळ्यात सातारा-पुणे महामार्गावरील प्रवास सुरक्षित आणि खड्डेमुक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) देखभाल-दुरुस्तीची कामे पूर्ण केली (NHAI Satara Pune Highway maintenance) आहेत. पावसाळी नाल्यांची स्वच्छता आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे..भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या पुणे प्रशासनाने सातारा जिल्ह्यातील शेंद्रे ते पुणे जिल्ह्यातील देहू रोड या १४० किलोमीटरच्या टप्प्यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. पावसाळ्यात पाणी साचू नये म्हणून गटारे आणि पावसाळी नाल्यांची स्वच्छता, पुलांखालील गाळ काढणे, खड्डे भरणे आणि डांबरीकरणाची कामे पूर्ण झाली आहेत. कामाच्या नियोजनासाठी शेंद्रे ते खंबाटकी घाट, खंबाटकी ते खेड शिवापूर आणि खेड शिवापूर ते देहू रोड अशा तीन टप्प्यांत यंत्रणा आणि मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले आहे..Khandesh Expressway : 9 हजार कोटींचा 'खानदेश एक्स्प्रेस वे' ठरणार विकासाचा राजमार्ग, 'समृद्धी'शी कनेक्ट; मुंबई, पुण्यासह नागपूरला 6 तासांत पोहोचता येणार.दरड कोसळणे, झाडे पडणे किंवा पाणी साचणे अशा आपत्कालीन स्थितीत तातडीने मदतकार्य पोहोचवण्यासाठी ‘एनएचएआय’ने पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, ‘पीएमआरडीए’, पोलिस विभाग आणि दोन्ही जिल्ह्यांच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाशी योग्य समन्वय साधला आहे. तातडीच्या मदतीसाठी ३४ रुग्णालये, २० रुग्णवाहिका, पाच क्रेन, चार गस्ती वाहने आणि १२ अग्निशामक केंद्रे २४ तास सज्ज आहेत. खंबाटकी घाटात ‘एनडीआरएफ’सोबत सुरक्षा यंत्रणेची चाचपणीही करण्यात आली आहे..Wilson Point Mahabaleshwar : पर्यटकांच्या 'या' कृत्यामुळे महाबळेश्वरचा विल्सन पॉइंट आता सूर्यास्तानंतर राहणार पूर्णपणे बंद; पाळीव प्राण्यांनाही नो-एन्ट्री!.पावसाळ्यात प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी युद्धपातळीवर कामे केली आहेत. नवले पूल आणि वाकड येथील नवीन पुलांमुळे वाहतूक कोंडीतून दिलासा मिळेल. आमची यंत्रणा कोणत्याही परिस्थितीसाठी सज्ज आहे.-संजय कदम, प्रकल्प संचालक, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.