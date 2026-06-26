सातारा

Pune-Satara Highway : आता पुणे ते सातारा 140 किमीचा प्रवास होणार सुरक्षित; राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने 'या' 3 टप्प्यांत तैनात केली विशेष यंत्रणा

NHAI Completes Monsoon Maintenance on Satara-Pune Highway : सातारा-पुणे महामार्गावर एनएचएआयने पावसाळ्यापूर्वी खड्डे दुरुस्ती, गटार स्वच्छता, डांबरीकरण आणि आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज केली आहे.
Satara Pune Highway monsoon road safety

Satara Pune Highway monsoon road safety

esakal

अशपाक पटेल
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खंडाळा : पावसाळ्यात सातारा-पुणे महामार्गावरील प्रवास सुरक्षित आणि खड्डेमुक्त करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) देखभाल-दुरुस्तीची कामे पूर्ण केली (NHAI Satara Pune Highway maintenance) आहेत. पावसाळी नाल्यांची स्वच्छता आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

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