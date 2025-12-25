सातारा

Long Weekend ला निघालात? सातारा–पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाटात मोठी वाहतूक कोंडी; खेड–शिवापूर टोलनाक्यावर काय स्थिती?

Traffic Congestion at Khambatki Ghat on Satara–Pune Highway : ख्रिसमस सुट्टी व विकेंडमुळे पुणे-सातारा महामार्गावर खंबाटकी घाट व खेड-शिवापूर टोलनाक्यावर वाहतूक कोंडी झाली असून वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या आहेत.
Khambatki Ghat Jam

Khambatki Ghat Jam : सातारा–पुणे महामार्गावरील (Satara Pune Highway) खंबाटकी घाट परिसरात सध्या वाहतूक अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असून वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. घाटातील अरुंद रस्ता, वाढलेली वाहनसंख्या, तसेच काही ठिकाणी सुरू असलेली देखभाल कामे यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे.

