Long Weekend ला निघालात? सातारा–पुणे महामार्गावरील खंबाटकी घाटात मोठी वाहतूक कोंडी; खेड–शिवापूर टोलनाक्यावर काय स्थिती?

Khambatki Ghat Jam : सातारा–पुणे महामार्गावरील (Satara Pune Highway) खंबाटकी घाट परिसरात सध्या वाहतूक अत्यंत धिम्या गतीने सुरू असून वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. घाटातील अरुंद रस्ता, वाढलेली वाहनसंख्या, तसेच काही ठिकाणी सुरू असलेली देखभाल कामे यामुळे वाहतुकीचा वेग मंदावला आहे. परिणामी, सकाळपासूनच या मार्गावर लहान-मोठ्या वाहनांच्या रांगा लागल्या असून दिवसभरात कोंडी अधिक तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, पुणे बाजूकडील खेड–शिवापूर टोलनाका परिसरातही परिस्थिती गंभीर बनली आहे. येथे वाहनांच्या लांबलचक रांगा लागल्या असून तब्बल दीड किलोमीटरपर्यंत वाहतूक खोळंबली आहे. टोलनाक्यावरून वाहनांना पुढे जाण्यास मोठा वेळ लागत असल्याने प्रवाशांचा संयम सुटताना दिसत आहे. आज गुरुवार (ख्रिसमस) असल्याने अनेक नागरिक सुट्टीचा लाभ घेत पर्यटनासाठी किंवा नातेवाईकांकडे जाण्यासाठी बाहेर पडले आहेत. त्यातच उद्यापासून विकेंड सुरू होणार असल्यामुळे सातारा–पुणे मार्गावर वाहनांची संख्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. परिणामी, पुढील दोन दिवस या महामार्गावर वाहतूक कोंडी कायम राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वाहतूक पोलिसांकडून परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असून वाहनचालकांनी संयम बाळगावा, वाहतूक नियमांचे पालन करावे, तसेच शक्य असल्यास पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रवासासाठी निघण्यापूर्वी मार्गावरील वाहतुकीची स्थिती तपासूनच निघावे, असा सल्लाही प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे.