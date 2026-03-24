सातारा : खत व औषधांची गुणवत्ता तपासून सकारात्मक अहवाल देण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील कृषी अधिकाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने आज रंगेहात पकडले. सातारा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील कृषी अधिकारी (गुणनियंत्रण) युवराज अच्युत काटे (वय ४५, रा. कृष्णानगर) असे त्याचे नाव आहे. याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार यांची कृषी क्षेत्रात खत व औषधे तयार करणारी कंपनी आहे. कंपनीमध्ये तयार होणाऱ्या खत व औषधांची गुणवत्ता तपासणी करण्यासाठी तालुका कृषी विभागातील गुणनियंत्रण विभागाकडून तपासणी केली जाते. याच तपासणीदरम्यान कृषी अधिकारी युवराज काटे यांनी तक्रारदार यांच्या कंपनीतील उत्पादनांची गुणवत्ता तपासणी करून अहवाल विरोधात न देण्यासाठी ६० हजार रुपयांची लाच मागितली होती..तडजोडीनंतर ही रक्कम ५० हजार रुपये ठरविण्यात आली.याबाबत तक्रारदारांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिल्यानंतर पथकाने पडताळणी केली. पडताळणीत लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर आज सापळा रचण्यात आला. त्यामध्ये काटे यांना तक्रारदारांकडून ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी पथकाने पकडले. .याप्रकरणी काटे याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया शहर पोलिस ठाण्यात सुरू होती. ही कारवाई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने केली. पथकामध्ये पोलिस निरीक्षक श्रीमती सुप्रिया गावडे, हवालदार गणेश ताटे, नीलेश राजपुरे, विक्रमसिंह कणसे, अजयराज देशमुख, सागर कदम, सत्यवान थोरात यांचा सहभाग होता..या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक सुनील पाटील करत आहेत. कोणत्याही लोकसेवकाने लाचेची मागणी केल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या १०६४ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन उपअधीक्षक राजेश वाघमारे यांनी केले आहे.