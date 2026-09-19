Satara Farmers: साताऱ्यात पावसाने ओढ दिली; खरीप पिकांचे मोठे नुकसान, माण-खटावसह चार तालुक्यांना पीकविम्याचा आधार

सातारा : जिल्ह्याच्या पश्चिमेकडील तालुके वगळता उर्वरित तालुक्यांमध्ये सध्या पावसाने चांगलीच ओढ दिली आहे. त्यामुळे खरीप पिके वाया गेली असून, त्याचा ७० टक्के परिणाम उत्पादनावर होणार आहे. त्यामुळे माण, खटाव, खंडाळा, फलटण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना पीकविम्याचा आधार उरला आहे. .Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.दरम्यान, यावेळेस विम्यासाठी स्ट्रीगर लागू नसल्याने शेतकऱ्यांना भरपाई मिळू शकणार आहे. त्यामुळे शासनाकडून दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबत काहीतरी जाहीर होईल, याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत..यावर्षी पंतप्रधान फसल विमा योजना लागू असून, जिल्ह्यातील एक लाख ६३२ शेतकऱ्यांनी पीकविमा घेतला आहे. त्याची शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याची रक्कम ६६ लाख ८६ हजार ५२१ इतकी होते. त्याअंतर्गत ३३ हजार ५५९.७१ हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा लागू झाला आहे. पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची सर्वाधिक संख्या माण तालुक्यात ५३ हजार ६१२ इतकी तर सर्वात कमी विमा संरक्षण असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या महाबळेश्वरला केवळ १४० आहे..कांद्याचा वांदाचखंडाळा तालुक्यात उशिरा खरिपातील कांदा लागवड ६५० हेक्टरवर होते. यावर्षी केवळ २५ हेक्टर कांदा लागवड आहे, तर काही ठिकाणी पावसाअभावी कांदा रोपे करपली आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. आता शेतकऱ्यांना शासनाकडून काही मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा घेतलेला आहे, त्यांना चांगली भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न होणे अपेक्षित आहे. जिल्ह्यात पालकमंत्र्यांसह चार मंत्री असून, त्यांच्या माध्यमातून नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त मदत मिळण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा होणे गरजेचे आहे..सोयाबीनला फटकासोयाबीन पीक सध्या शेंगा भरण्याच्या अवस्थेत असून, त्यातच पावसाने दडी मारल्याने शेंगा भरणार नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन ६० ते ७० टक्क्यांपर्यंत घटणार आहे. माण, खटाव तालुक्यातील मूग आणि उडीद पिकांची उत्पादकता ७० ते ८० टक्क्यांनी घटली आहे..ऊस लागण घटली...यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने याचा परिणाम ऊस लागणीवर झाल्याचे दिसत आहे. यावर्षी उसाची २५ हजार हेक्टरवर लागण झाली आहे. या घटलेल्या क्षेत्रामुळे पुढील वर्षी कारखान्यांना बाहेरच्या जिल्ह्यातून ऊस आणून गाळप करावा लागण्याची चिन्हे आहेत.माण, खटाव, फलटण आणि खंडाळा तालुक्यात यंदा पावसाचे प्रमाण सरासरीपेक्षा कमी राहिल्याने येथील खरीप पिके वाया गेली आहेत. आता येथील शेतकऱ्यांना पीक विम्याचाच आधार राहिला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...तालुकानिहाय पीकविमाधारक असेजावळी : ५,४७६कऱ्हाड : ५,८०९खंडाळा : ४,६५४खटाव : १५,९६३कोरेगाव : ३,८००महाबळेश्वर : १४०माण : ५३, ६१२पाटण : १,५७५फलटण : ४,१७३सातारा : २,४०८वाई : २,९६६ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.