पाऊस मदतीला; पण सोसाट्याच्या वाऱ्याने घात

उंडाळे (जि. सातारा) ः सध्या परिसरात मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडत आहे; पण या पावसाबरोबर सुसाट वारे असल्यामुळे ऊस, मका पिकांचे नुकसान झाले आहे. विश्रांती घेतलेल्या पावसाने उंडाळे, येळगाव, काले, ओंड आदी भागात पुन्हा सुरुवात केली. परिसरात पाऊस कमी पण जोरदार वाऱ्यामुळे ऊस, मका, पिके भुईसपाट होऊ लागली आहेत. खरीप पिकांना हा पाऊस उपयुक्त आहे; पण शेतकऱ्यांची ऊस, मका ही पिके मात्र जमीनदोस्त होतानाचे चित्र पाहायला मिळत आहे. जून महिन्यामध्ये पावसाला सुरुवात झाली. त्या वेळी शेतकऱ्याने आपल्या शेतामध्ये पेरणी सरीवर टोकणी सरीवर प्रामुख्याने भुईमूग, सोयाबीन या पिकांची टोकण केली. या पिकांची उगवण चांगली झाली. जुलैमध्ये पावसाची उघडझाप सुरू असल्याने पिकाच्या अंतर्गत मशागतीची कामे शेतकऱ्यांनी उरकून घेतली. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये पुन्हा पावसाला सुरुवात झाली. दोन-तीन दिवस पावसाने वादळी वाऱ्यासह हजेरी लावली. त्याचा चांगला फायदा खरीप हंगामातील पिकांना झाला; परंतु वादळी वाऱ्यामुळे आडसाली ऊस, सरीवर टोकलेले सोयाबीन, मका ही पिके मात्र भुईसपाट झाली. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. (संपादन ः संजय साळुंखे)

