Satara Rare Softshell Turtle : निसर्गाची किमया! साताऱ्यात आढळले मऊ पाठीचे आणि लांब मानेचे दुर्मीळ कासव; वाघाप्रमाणं मिळतंय कायदेशीर संरक्षण, वैशिष्ट्ये काय?

सातारा : शहरात नगरपालिकेकडून सुरू असलेल्या ओढा स्वच्छता मोहिमेदरम्यान दुर्मिळ आणि वैशिष्ट्यपूर्ण कासव आढळून (rare turtle Satara) आले. लांब मान, नळीसारखे पुढे आलेले नाक आणि कातड्यासारखी मऊ पाठ ही या कासवाची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. वन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार हे कासव ‘शेड्यूल-१’मध्ये समाविष्ट असल्याने त्याला सर्वोच्च वन्यजीव संरक्षण प्राप्त आहे..ओढा स्वच्छतेचे काम सुरू असताना हे दुर्मिळ कासव आढळल्याची माहिती श्रीरंग काटेकर यांनी सातारा रेस्क्यू टीमला दिली. माहिती मिळताच मयूर तिखे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत कासवाला सुरक्षितरीत्या रेस्क्यू केले..त्यानंतर प्राणीरक्षक ओंकार ढाले यांच्या मध्यस्थीने या कासवाला वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आले. सध्या वनविभागाकडून कासवाची वैद्यकीय तसेच आरोग्य तपासणी केली जात आहे. तपासणीनंतर त्याला योग्य आणि सुरक्षित नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात येणार आहे..Bombay Shieldtail Snake : महाराष्ट्राच्या जैवविविधतेत मोलाची भर! दोडामार्गमध्ये आढळला अत्यंत दुर्मीळ 'बॉम्बे शिल्डटेल' साप, सर्पमित्रांनी केले निरीक्षण.लांब मान आणि मऊ पाठीमुळे वेगळेया कासवाची पाठ सामान्य कासवांप्रमाणे कठीण कवचाची नसून कातड्यासारखी मऊ आणि लवचिक असते. त्याची मान लांब व लवचिक असून नाकाचा भाग नळीसारखा पुढे आलेला असतो. या वैशिष्ट्यामुळे पाण्यात पूर्णपणे वर न येता केवळ नाकाचा शेंडा पाण्याबाहेर काढून त्याला श्वास घेता येतो..चपटे शरीर आणि पायांवरील पटलांमुळे हे कासव पाण्यात वेगाने पोहू शकते. त्याचा रंग प्रामुख्याने तपकिरी किंवा काळसर असतो. दलदलीचा प्रदेश, चिखलयुक्त भाग आणि पाणथळ जागा हे त्याचे प्रमुख अधिवास आहेत. लहान मासे, बेडूक आणि विविध प्रकारचे कीटक हे त्याचे प्रमुख खाद्य आहे..Rare black fox spotted in Chandgad : निसर्गाची अनोखी किमया! चंदगडमध्ये आढळला दुर्मीळ काळा कोल्हा; एरवी तपकिरी दिसणारा कोल्हा एकाच रात्रीत कसा झाला काळा?.वाघाप्रमाणे कायदेशीर संरक्षणवन्यजीव संरक्षण कायद्यानुसार, ‘शेड्यूल-१’मध्ये समाविष्ट असलेल्या प्राण्यांना सर्वोच्च स्तराचे कायदेशीर संरक्षण मिळते. त्यामुळे अशा कासवांना पकडणे, घरात पाळणे, विहीर किंवा तलावातून बाहेर काढणे तसेच त्यांची वाहतूक करणे कायद्याने गुन्हा आहे..या कासवांची शिकार किंवा तस्करी करताना कोणी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाईची तरतूद आहे. अशा गुन्ह्यांसाठी तीन ते सात वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे नागरिकांनी अशा दुर्मिळ वन्यजीवांना हाताळण्याऐवजी तत्काळ वनविभाग किंवा अधिकृत रेस्क्यू टीमला माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.