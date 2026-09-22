सातारा

Satara Ration: रेशनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी; ...अन्यथा धान्य होणार बंद, साताऱ्यातील २.४७ लाख लाभार्थ्यांचा लाभ धाेक्यात, नेमकं काय कारण?

Satara Ration E KYC Deadline For 2.47 Lakh Beneficiaries: ई-केवायसी न केल्यास रेशन बंद होण्याचा इशारा; साताऱ्यातील २.४७ लाख लाभार्थ्यांनी ३० सप्टेंबरपूर्वी प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे आवाहन
Satara Ration Card Update E KYC Pending For 2.47 Lakh Beneficiaries Deadline September 30 For Foodgrain Benefits

Satara Ration Card Update E KYC Pending For 2.47 Lakh Beneficiaries Deadline September 30 For Foodgrain Benefits

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत शिधापत्रिकाधारकांची अचूक ओळख पटवण्यासाठी आणि धान्याच्या वाटपात पारदर्शकता आणण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य केले आहे. जिल्ह्यातील ज्या लाभार्थ्यांनी अद्याप आपली ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही, त्यांनी ३० सप्टेंबरपूर्वी तातडीने पूर्ण करावी, अन्यथा भविष्यात मिळणारे रेशनचे धान्य बंद होऊ शकते, असा इशारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी वैशाली राजमाने यांनी दिला आहे.

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