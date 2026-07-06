सातारा

Satara Rain: साताऱ्यात पावसाची दमदार हजेरी! महाबळेश्वरमध्ये १६८ मि.मी. मुसळधार; पश्चिम भाग ओलाचिंब, पूर्वेकडील तालुक्यांत प्रतीक्षा

Heavy rainfall in Satara district today: मान्सूनचे जोरदार पुनरागमन; महाबळेश्वरसह पश्चिम भागात मुसळधार पाऊस, नद्या-धबधबे तुडुंब; पूर्वेकडील तालुके मात्र अजूनही चांगल्या पावसाच्या प्रतिक्षेत
Monsoon Intensifies in Satara; Mahabaleshwar Records Season's Heaviest Rain

Monsoon Intensifies in Satara; Mahabaleshwar Records Season's Heaviest Rain

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : सातारा जिल्ह्यात मान्सूनने जोरदार पुनरागमन करत गेल्या २४ तासांत सर्वदूर दमदार हजेरी लावली आहे. जिल्ह्यात सरासरी ४५.६ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून, चालू मोसमातील एकूण पाऊस ८४ मिलीमीटर झाला आहे. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात मुसळधार पावसाचा जोर कायम असताना, पूर्वेकडील काही तालुक्यांमध्ये तुलनेने कमी पावसाची नोंद झाली आहे.

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