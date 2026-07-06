Satara Rain: साताऱ्यात पावसाची दमदार हजेरी! महाबळेश्वरमध्ये १६८ मि.मी. मुसळधार; पश्चिम भाग ओलाचिंब, पूर्वेकडील तालुक्यांत प्रतीक्षा

सातारा : सातारा जिल्ह्यात मान्सूनने जोरदार पुनरागमन करत गेल्या २४ तासांत सर्वदूर दमदार हजेरी लावली आहे. जिल्ह्यात सरासरी ४५.६ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून, चालू मोसमातील एकूण पाऊस ८४ मिलीमीटर झाला आहे. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात मुसळधार पावसाचा जोर कायम असताना, पूर्वेकडील काही तालुक्यांमध्ये तुलनेने कमी पावसाची नोंद झाली आहे..Pune Rain Alert: पुणे जिल्ह्यात रेड अलर्ट! अतिवृष्टीच्या इशाऱ्यामुळे सोमवारी सर्व शाळांना सुट्टी; जिल्हाधिकाऱ्यांचा मोठा निर्णय.नेहमीप्रमाणे महाबळेश्वर तालुक्यात सर्वाधिक १६८ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून, या हंगामातील एकूण पाऊस ४२७.९ मिलीमीटर झाला आहे. त्यापाठोपाठ जावली (मेढा) येथे ८१.२ मि.मी., वाई येथे ६८.७ मि.मी. आणि पाटणमध्ये ६३.५ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. त्यामुळे पश्चिम भागातील नद्या, ओढे आणि धबधबे पुन्हा प्रवाही झाले असून शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे..मध्य आणि उत्तर भागातही समाधानकारक पाऊस झाला आहे. खंडाळा येथे ४९.५ मि.मी., कराडमध्ये ४३.२ मि.मी., सातारा शहरात ४१.५ मि.मी. आणि कोरेगावमध्ये ३२.५ मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे..मात्र, जिल्ह्याच्या पूर्व भागात पावसाचा जोर अद्याप कमीच आहे. खटाव (वडूज) येथे २१.५ मि.मी., फलटणमध्ये १८.८ मि.मी., तर माण (दहिवडी) येथे केवळ ६.५ मि.मी. पावसाची नोंद झाली. त्यामुळे पूर्व भागातील शेतकरी आणखी चांगल्या पावसाच्या प्रतीक्षेत आहेत..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...\rहवामान विभागाने पुढील काही दिवस जिल्ह्यात विशेषतः घाटमाथा आणि पश्चिम भागात मुसळधार पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. प्रशासनाने नागरिकांना नदी-नाल्यांपासून सुरक्षित अंतर राखण्याचे, अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आणि अधिकृत सूचनांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. मुसळधार पावसामुळे पश्चिम भागातील जलसाठ्यांमध्ये वाढ होत असून खरीप हंगामासाठी ही समाधानकारक बाब मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.