सातारा

Satara Water Crisis: तब्बल १२०० टॅँकर फेऱ्यांनी भागवली तहान; साताऱ्यात मे महिन्यातील स्थिती, पाऊस रखडल्‍यास गंभीर होणार परिस्थिती

Delayed monsoon raises drinking water concerns in Satara district: मे महिन्यात १२०० टँकर फेऱ्यांमधून शहर व विस्तारित भागातील पाणीटंचाई आटोक्यात; पावसाळा उशिरा आल्यास टँकरवरील अवलंबित्व वाढण्याची शक्यता
Satara Faces Growing Water Worries; Situation May Worsen If Rains Fail

Satara Faces Growing Water Worries; Situation May Worsen If Rains Fail

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा: वाढलेली उष्‍णता, लांबलेला पाउस, उपलब्‍ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेत केलेल्‍या पाणीकपातीमुळे शहरासह विस्‍तारित भागात गेल्‍या महिन्‍यात नागरिकांकडून जास्‍तीच्‍या पाण्‍याची मागणी होत आहे. यामुळे एका महिन्‍यापासून पालिकेने दररोज चार टँकरद्वारे ४० फेऱ्या करत नागरिकांना पाणी पुरवण्‍यात येत आहे. टँकरद्वारे मिळणाऱ्या पाण्‍यामुळे नागरिकांची जास्‍तीच्‍या पाण्‍याची गरज पूर्ण होत असून, पावसाळा लांबल्‍यास टँकरच्‍या फेऱ्यात आणखी वाढ होण्‍याची शक्‍यता आहे.

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