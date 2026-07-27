Satara Accident: मुलीला पुण्यात सोडून परतताना काळाचा घाला! कार-आयशरच्या भीषण अपघातात दाम्पत्याचा मृत्यू, मुलगा देतोय मृत्यूशी झुंज

पुसेगाव : सातारा-लातूर राष्ट्रीय महामार्गावरील श्रीनिधी पेट्रोलियम नेर फाटा येथे सोमवारी (ता. २७) रात्री दीड वाजता कार व आयशर ट्रक यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात कारमधील पती-पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. मुलीला शिक्षणासाठी पुणे येथे सोडून येत असताना हा अपघात घडला..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.\r\nविजय बबनराव भोसले (वय ५०), समृद्धी विजय भोसले (वय ४५), मुलगा वरद विजय भोसले (वय १६, तिघे रा. पुसेगाव, ता. खटाव) हे मारुती सुझुकी फ्राँक्स (एमएच ११ डीएन ३५८०) या कारमधून सातारा बाजूकडून पुसेगावकडे येत होते. .रात्री उशिरा १.३० वाजता नेर फाट्यावरील श्रीनिधी पेट्रोल पंपाजवळ पुसेगाव बाजूकडून साताऱ्याकडे जाणाऱ्या आयशर ट्रक (एमएच २५ एजे ९३३४) आणि या कारची समोरासमोर धडक झाली. या अपघातात भोसले दांपत्याचा जागेवरच मृत्यू झाला. तर मुलगा वरद याच्यावर सातारा सिव्हिल हॉस्पिटल येथे उपचार सुरू आहेत. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.याप्रकरणी ट्रकचालक समीर बाबू नदाफ ( वय २५ वर्षे, रा. तुगाव, ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद) यांनी पुसेगाव पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. दरम्यान, विजय भोसले हे येथील श्री सेवागिरी शिक्षण प्रसारक मंडळात वरिष्ठ क्लार्क म्हणून कार्यरत होते. तर समृद्धी या गृहिणी होत्या. त्याच्या अपघाती जाण्याने पुसेगावसह परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.