सातारा

Satara Accident: मुलीला पुण्यात सोडून परतताना काळाचा घाला! कार-आयशरच्या भीषण अपघातात दाम्पत्याचा मृत्यू, मुलगा देतोय मृत्यूशी झुंज

Satara Highway Crash Leaves Couple Dead Son Injured: मुलीला पुण्यात सोडून परतताना भीषण अपघात; कार-आयशर धडकेत पुसेगावच्या दांपत्याचा जागीच मृत्यू, मुलगा गंभीर जखमी
Maharashtra Road Accident Couple Killed Returning From Pune After Car Crashes Into Eicher Truck Son Critical

Maharashtra Road Accident Couple Killed Returning From Pune After Car Crashes Into Eicher Truck Son Critical

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुसेगाव : सातारा-लातूर राष्ट्रीय महामार्गावरील श्रीनिधी पेट्रोलियम नेर फाटा येथे सोमवारी (ता. २७) रात्री दीड वाजता कार व आयशर ट्रक यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात कारमधील पती-पत्नीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. मुलीला शिक्षणासाठी पुणे येथे सोडून येत असताना हा अपघात घडला.

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