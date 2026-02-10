भुईंज: पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर भुईंजनजीक जोशीविहीर येथे उड्डाणपुलाच्या उतारावर दुचाकीचा अपघात होऊन एक जण ठार झाला, तर दोघे जखमी झाले. अभिमन्यू अर्जुन पठारे (वय २६, रा. वर्ये, ता. सातारा) असे ठार झालेल्याचे नाव आहे, तर शुभम प्रकाश जगताप व श्रावणी कमलाकर जगताप अशी जखमींची नावे आहेत..Viral Video: मुख्यमंत्र्यांनी दिली चक्क रामदेव बाबांना टक्कर! 'शीर्षासन' करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; जाणून घ्या शीर्षासनाचे फायदे.\rयाबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की अभिमन्यू पठारे हा पुणे येथील कंपनीत कामाला असून, तो शिवापूर येथे राहण्यास आहे. आज सकाळी सव्वाआठ वाजता तो दुचाकीवरून जात असताना जोशीविहीर उड्डाणपुलाच्या उतारावर दुचाकीचा अपघात झाला. त्यात तो ठार झाला, तर अन्य दोघे जखमी झाले. .जखमींना सातारा येथील सर्वसाधारण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. अपघाताची नोंद भुईंज पोलिस ठाण्यात झाली असून, अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक पृथ्वीराज ताटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक फौजदार डी. जी. शिंदे करीत आहेत..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.वडीलांचे सुध्दा अपघाती निधनअभिमन्यू अर्जुन पठारे यांचे वडिल अभिमन्यू पठारे यांचे सुध्दा काही वर्षापूर्वी अपघातातच निधन झाले हाेते. मात्र त्यानंतर मुलाचे सुध्दा अपघातातच निधन झाल्याने परिसरातून हळहळ व्यक्त हाेत आहे. त्याच्या पश्चात आई आणि भाऊ आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.