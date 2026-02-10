सातारा

Satara Accident: जोशीविहीर उड्डाणपुलावर वर्येचा दुचाकीस्‍वार ठार; दाेघे जखमी, आईचा काळीज पिळवटणार आक्राेश!

Two-wheeler accident on Joshi Vihir flyover: जोशीविहीर उड्डाणपुलावर दुचाकी अपघातात तरुण ठार; दोन जखमींची प्रकृती चिंताजनक
Fatal Two-Wheeler Crash on Joshi Vihir Flyover; Two Seriously Injured

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

भुईंज: पुणे- बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावर भुईंजनजीक जोशीविहीर येथे उड्डाणपुलाच्या उतारावर दुचाकीचा अपघात होऊन एक जण ठार झाला, तर दोघे जखमी झाले. अभिमन्‍यू अर्जुन पठारे (वय २६, रा. वर्ये, ता. सातारा) असे ठार झालेल्याचे नाव आहे, तर शुभम प्रकाश जगताप व श्रावणी कमलाकर जगताप अशी जखमींची नावे आहेत.

