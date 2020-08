रस्ता चकाचक; फरशी पूल मोजताहेत शेवटच्या घटका

ढेबेवाडी (जि. सातारा) : अनेक दुर्गम गावांसह भविष्यात रत्नागिरी जिल्ह्यालाही जोडणाऱ्या ढेबेवाडी-महिंद रस्त्याच्या डांबरीकरणासाठी शासनाने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपये खर्च केले असले तरी या मार्गावर सुमारे 50 वर्षांपूर्वी बांधलेले अनेक लहान-मोठे पूल सध्या शेवटची घटका मोजत असल्याने त्यांच्यावरही शासनाची कृपादृष्टी व्हावी, अशी मागणी होत आहे. ढेबेवाडी ते महिंद-सळवे हा रस्ता भविष्यात सातारा व सांगली जिल्हे जोडणारा नवीन मार्ग होऊ शकत असल्याने ढेबेवाडी खोऱ्याच्या विकासाच्या दृष्टीने तो खूपच महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. अलीकडे रस्त्याच्या दुर्दशेमुळे वाहनचालक, प्रवासी व पादचारी वैतागले होते. बनपुरीपासून पुढे अक्षरशः कसरत करतच ये-जा करावी लागत होती. गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी तत्काळ हालचाली करून रस्त्याच्या कामासाठी आर्थिक तरतूद करून घेतली. त्यातून रस्त्याचे बीबीएम, कारपेट, सिलकोट व बाजूच्या गटारांची कामे करून रस्ता चकाचक झाला आहे. या मार्गावर ठिकठिकाणी असलेल्या लहान-मोठे फरशी पूल व महिंदजवळचा वांग नदीवरील जुन्या पुलाचे काय? हा प्रश्न कायमच राहिलेला आहे. महिंद मार्गावर ढेबेवाडी, जानुगडेवाडी, भालेकरवाडी, सणबूर या गावांच्या जवळ सुमारे 50 वर्षांपूर्वी बांधलेले अनेक लहान-मोठे पूल सध्या शेवटची घटका मोजत असल्याने ते कोसळण्यापूर्वी ते दुरुस्त व्हावेत, त्याशिवाय ठिकठिकाच्या संरक्षक भिंती, बांधीव गटारे आदींचा प्रश्नही मार्गी लागावा, अशी अपेक्षा जनतेतून जोर धरू लागली आहे. सणबूरजवळ पूल कोसळण्याची भीती

या मार्गावरील दगड व सिमेंटमध्ये बांधलेले अनेक पूल कोसळण्याच्या स्थितीत आहेत. सणबूर येथील पुलाच्या स्लॅबमधील सळ्या बाहेर आल्या असून भिंतीत झाडेही उगवली आहेत. या पुलावरील वाहतूक व त्याची उपयुक्तता याचा विचार करून तातडीने बांधकामासाठी पावले न उचलल्यास दुर्घटनेची भीती आहे. संपादन ः संजय साळुंखे

