रस्त्याच्या कामाचा फटका; शेकडो एकर शेती जलमय

रेठरे बुद्रुक : कऱ्हाड-तासगाव राष्ट्रीय महामार्गावरील मोऱ्यांची कामे व्यवस्थित न झाल्याने पावसानंतर या मोऱ्या तुंबून शेकडो एकर शेती जलमय होते. गेल्या तीन वर्षांपासून या रस्त्याचे काम दिरंगाईने सुरू आहे. संबंधित ठेकेदाराने मोऱ्यांची कामे करताना जादा पाण्याचा विचार न करता बांधकाम केल्याने लोकांना त्रास होत आहे. त्यावर ठोस उपाय शोधावा, अन्यथा परिसरातील नागरिक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. गेल्या गुरुवारी (ता. 10) मध्यरात्री झालेल्या मुसळधार पावसामुळे वडगाव हवेली, दुशेरे व शेरे परिसरातील शेतशिवारे जलमय होऊन ओढे, नाले तुडुंब भरून वाहत होते. हे पाणी विभागाच्या पूर्वेकडील डोंगर भागातून वाहत आले. कऱ्हाड-तासगाव रस्ता ओलांडून येताना असणाऱ्या मोरींमध्ये जादा झाल्याने ते रस्त्यावरून वाहिले. वडगाव हवेली येथील लेंडोरी नामक ओढा डोंगर उताराकडून वाहत येतो. या ओढ्यास पूर आल्याने सोनारकी नावाच्या शिवारात असणारा कऱ्हाड-तासगाव मार्गावरील फरशी पूल पाण्याखाली गेला. तेथील पाझर तलाव पूर्ण क्षमतेने भरला होता. अशातच पावसाने तलावातून होणाऱ्या विसर्गामुळे कोटर ओढ्याला पूर आला. ओढ्यालगतच्या धनगर वस्तीतील काही घरांत व कोडोली फाटा-खंडोबा मळा येथील अंगणवाडी इमारतीत ओढ्याचे पाणी घुसून शाळेतील शालेय दप्तर व पोषण आहाराचे साहित्य भिजून नुकसान झाले. या दोन्ही ओढ्यांच्या पूरस्थितीमुळे शेकडो एकर शिवार जलमय झाले होते. सोनारकी नावाच्या शिवारातील फरशी पुलाचे तीन वर्षांपासून काम बाकी आहे. लेंडोरी ओढ्याचा प्रवाह कऱ्हाड-तासगाव मार्गावरील गटरामध्ये समाविष्ट केल्याने ओढ्यास आलेल्या पुराची फुग पाठीमागे पसरते व शेकडो हेक्‍टर शेती जलमय होत आहे. फरशी पुलाचे बांधकाम रखडल्याने पूल पाण्याखाली जावून वाहतूक ठप्प होते. संपादन ः संजय साळुंखे साताऱ्यात एक हजारावर गावांना कोरोनाचा विळखा

Web Title: Satara Road work blows; Hundreds of acers of farmland are waterlogged