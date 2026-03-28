सातारा

Sajjangad Fort Incident : सज्जनगडावर पर्यटकांच्या डोळ्यांदेखत थरार! दोन लहान मुलं आणि पत्नीला मागं सोडून हॉटेल कामगारानं 200 फूट खोल दरीत मारली उडी

Sajjangad fort incident today : साताऱ्यातील युवकाने सज्जनगडावरून उडी मारून आत्महत्या केली. मानसिक तणावामुळे हा निर्णय घेतल्याचा संशय असून पर्यटकांसमोर घडलेल्या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे.
Man Dies After Jumping from Sajjangad Fort

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सातारा : येथील माची पेठेत राहणाऱ्या एकाने सज्जनगडावरून उडी मारून आत्महत्या केली (man jumps from Sajjangad fort Satara) आहे. संदेश शंकर पडियार (वय ३४, रा. माची पेठ) असे त्याचे नाव आहे. तो येथील एका हॉटेलमध्ये कामाला होता. गेल्या काही दिवसांपासून तो मानसिक ताण-तणावाखाली होता.

Related Stories

No stories found.