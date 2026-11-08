Sajjangad Mashal Mahotsav 2026 : पहाटे 3 वाजता गडाच्या पायऱ्यांवर अलोट गर्दी! सज्जनगडावर शिवरायांच्या पालखीची ऐतिहासिक मिरवणूक; मशाल महोत्सवाने जागवल्या शिवकालीन आठवणी

-अमर वांगडेपरळी (जि. सातारा) : आकाशात काळोख, गडाच्या पायऱ्यांवर मशालींची रोषणाई, कानावर पडणारा हलगी-तुतारीचा निनाद आणि आसमंतात घुमणारा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष... अशा ऐतिहासिक आणि भक्तिमय वातावरणात किल्ले सज्जनगडावर सातवा मशाल महोत्सव उत्साहात पार (Seventh Mashal Festival at Sajjangad Fort) पडला. हजारो मशालींच्या प्रकाशाने उजळलेल्या गडावर पालखी मिरवणूक, पारंपरिक वाद्यांचा गजर आणि साहसी अग्निखेळांनी शिवभक्तांना शिवकालीन इतिहासाच्या वैभवशाली आठवणींना उजाळा दिला..महोत्सवासाठी पहाटे तीन वाजल्यापासूनच सज्जनगडाच्या वाहनतळावर शिवभक्तांची गर्दी जमण्यास सुरुवात झाली होती. जागर-गोंधळाच्या कार्यक्रमानंतर पहाटे चार वाजता छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पालखीने गडाकडे प्रस्थान केले. फुलांनी आकर्षक सजावट केलेल्या पालखीत शिवरायांची मूर्ती विराजमान होती. शिवकालीन वेशभूषा परिधान केलेल्या भोईंनी पालखी खांद्यावर घेतली होती. हलगी, शिंग, तुतारी आणि शंखनादाच्या गजरात निघालेल्या या मिरवणुकीने संपूर्ण परिसर शिवमय झाला..पालखी गडावर पोहोचल्यानंतर अंगलाई देवी मंदिराजवळ पूजन करण्यात आले. त्यानंतर धाब्याच्या मारुती मंदिर परिसरात मावळा प्रतिष्ठानच्या वतीने ऐतिहासिक साहसी अग्निखेळ सादर करण्यात आले. आगीच्या ज्वाळांमधून सादर करण्यात आलेल्या विविध प्रात्यक्षिकांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. दरम्यान, गडाची तटबंदी, पायऱ्या आणि परिसरात ठिकठिकाणी प्रज्वलित केलेल्या हजारो मशालींनी सज्जनगडाचे रूप उजळून निघाले. या नेत्रदीपक दृश्याने शिवभक्त भारावून गेले. श्री राम मंदिर आणि समर्थ रामदास स्वामी समाधी मंदिरासमोर पालखीचे पूजन करण्यात आले. त्यानंतर सकाळी ध्येयमंत्र आणि प्रेरणामंत्राच्या सामूहिक उच्चाराने महोत्सवाची सांगता झाली..Vivah Muhurat 2026-27 : यंदा विवाहासाठी जूनपर्यंत तब्बल 88 शुभ मुहूर्त; आपत्कालीन सिंहस्थ मुहूर्तांचाही समावेश, जाणून घ्या कोणत्या महिन्यात किती तारखा?.दुर्गनाद प्रतिष्ठानच्या वतीने आयोजित या महोत्सवातून छत्रपती शिवाजी महाराज आणि समर्थ रामदास स्वामी यांच्या विचारांचा जागर करण्यात आला. तसेच गड-किल्ल्यांचा ऐतिहासिक वारसा, शिवकालीन परंपरा आणि सांस्कृतिक वैभव जतन करण्याचा संदेश देण्यात आला. हजारो शिवभक्तांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या महोत्सवामुळे सज्जनगड परिसरात ऐतिहासिक वातावरणाची अनुभूती पाहायला मिळाली..मशालींच्या प्रकाशात शिवकालीन वैभवाचा जागरकिल्ले सज्जनगडावर आयोजित मशाल महोत्सवाचे यंदा सातवे वर्ष होते. पहाटेच्या अंधारात हजारो मशाली प्रज्वलित करून गडाच्या पायऱ्या, तटबंदी आणि परिसर उजळवण्यात आला. शिवकालीन वेशभूषा, पारंपरिक वाद्यांचा गजर, छत्रपती शिवाजी महाराजांची पालखी आणि साहसी अग्निखेळ हे महोत्सवाचे प्रमुख आकर्षण ठरले. दुर्गनाद प्रतिष्ठानच्या पुढाकारातून आयोजित या सोहळ्याने शिवभक्तांना इतिहास, परंपरा आणि शौर्याची अनोखी अनुभूती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.