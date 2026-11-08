सातारा

Sajjangad Mashal Mahotsav 2026 : पहाटे 3 वाजता गडाच्या पायऱ्यांवर अलोट गर्दी! सज्जनगडावर शिवरायांच्या पालखीची ऐतिहासिक मिरवणूक; मशाल महोत्सवाने जागवल्या शिवकालीन आठवणी

Sajjangad Mashal Mahotsav 2026 : साताऱ्यातील सज्जनगडावर सातवा मशाल महोत्सव उत्साहात झाला. हजारो मशाली, शिवरायांची पालखी, हलगी-तुतारीचा निनाद आणि साहसी अग्निखेळांनी शिवभक्तांना शिवकालीन इतिहासाची अनुभूती दिली.
Sajjangad Mashal Mahotsav 2026

Sajjangad Mashal Mahotsav 2026

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अमर वांगडे

परळी (जि. सातारा) : आकाशात काळोख, गडाच्या पायऱ्यांवर मशालींची रोषणाई, कानावर पडणारा हलगी-तुतारीचा निनाद आणि आसमंतात घुमणारा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जयघोष... अशा ऐतिहासिक आणि भक्तिमय वातावरणात किल्ले सज्जनगडावर सातवा मशाल महोत्सव उत्साहात पार (Seventh Mashal Festival at Sajjangad Fort) पडला. हजारो मशालींच्या प्रकाशाने उजळलेल्या गडावर पालखी मिरवणूक, पारंपरिक वाद्यांचा गजर आणि साहसी अग्निखेळांनी शिवभक्तांना शिवकालीन इतिहासाच्या वैभवशाली आठवणींना उजाळा दिला.

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