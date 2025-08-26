Satara News:'सातारा बसस्थानकांवर चाकरमान्यांची गर्दी'; राज्यभरात विविध ठिकाणी जादा बस, तपासणीसाठी विविध मार्गांवर पथके

सातारा : गणेशोत्सवाला अवघे दोन दिवस राहिल्याने चाकरमान्यांची गावांकडे जाण्यासाठी बसस्थानकावर गर्दी झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात प्रवाशांची गैरसोय दूर करण्यासाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वतीने (एसटी) जादा बस सोडण्यात येणार आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील ११ आगारांतून लांब पल्ल्यांच्या व जिल्ह्यांतर्गत अशा एकूण २०० हून अधिक जादा बस सुटणार आहेत. यामध्ये कोकणच्या चाकरमान्यांसाठी जादा फेऱ्या उपलब्ध होणार आहेत..माेठी बातमी! ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरेंच्या प्रोफाइल पिक्चरचा गैरवापर; बनावट अकाउंटद्वारे चुकीचे मेसेज अन्...गणेशोत्सव तोंडावर येऊन ठेपल्याने चाकरमान्यांची गावाकडे जाण्याची लगबग सुरू झाली आहे. मध्यवर्ती बसस्थानकासह इतर आगारांच्या बसस्थानकांवर प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. यासाठी गणेशोत्सवाचा मुख्य कालावधी व परतीचा प्रवास अशा पद्धतीने वाहतुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये मुंबई, पुण्यासह कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या लक्षात घेऊन जास्तीतजास्त बस पाठविण्यात येणार आहेत. .याचबरोबर, गणेशोत्सवाच्या काळात मार्ग तपासणी पथकांचीही नियुक्ती करण्यात आली आहे. दरम्यान, यंदा कोकणात खेड, चिपळूण, दापोली, मंडणगड, देवरुख, रत्नागिरी आदी भागात बस जाणार आहेत. जादा बसमुळे गणपतीला जाणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय दूर होणार आहे. तसेच एसटीच्या तिजोरीतही अधिक रकमेची भर पडणार आहे..Satara News: ‘पत्रकार मारहाणप्रकरणी चौकशीअंती कडक कारवाई’: पालकमंत्री शंभूराज देसाई व पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांची ग्वाही.मुंबई व ठाण्याला जादा बससातारा विभागातून मुंबई व ठाण्यासाठी सातारा जिल्ह्यातील विविध विभागांतून २६० बस पाठविण्यात आल्या आहेत. यामधील प्रत्येकी दोन बसमधून एक वाहक पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती एसटी प्रशासनाने दिली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.