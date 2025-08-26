Satara News:'सातारा बसस्थानकांवर चाकरमान्यांची गर्दी'; राज्यभरात विविध ठिकाणी जादा बस, तपासणीसाठी विविध मार्गांवर पथके

सातारा

Workers’ Rush on Maharashtra Roads: गणेशोत्सव तोंडावर येऊन ठेपल्याने चाकरमान्यांची गावाकडे जाण्याची लगबग सुरू झाली आहे. मध्यवर्ती बसस्थानकासह इतर आगारांच्‍या बसस्‍थानकांवर प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत आहे. यासाठी गणेशोत्सवाचा मुख्य कालावधी व परतीचा प्रवास अशा पद्धतीने वाहतुकीचे नियोजन करण्यात आले आहे.
सातारा : गणेशोत्सवाला अवघे दोन दिवस राहिल्याने चाकरमान्यांची गावांकडे जाण्यासाठी बसस्थानकावर गर्दी झाल्याचे पाहावयास मिळत आहे. गणेशोत्सवाच्या काळात प्रवाशांची गैरसोय दूर करण्यासाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या वतीने (एसटी) जादा बस सोडण्यात येणार आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील ११ आगारांतून लांब पल्‍ल्‍यांच्‍या व जिल्ह्यांतर्गत अशा एकूण २०० हून अधिक जादा बस सुटणार आहेत. यामध्ये कोकणच्या चाकरमान्यांसाठी जादा फेऱ्या उपलब्ध होणार आहेत.

