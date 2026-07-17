Satara News: साताऱ्यात धक्कादायक घटना! निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांना मारहाण; जिल्ह्यात उडाली खळबळ, नेमकं काय कारण?

सातारा : सातारा शहरात निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यावर काही युवकांनी मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी रात्री घडली. या घटनेमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, सातारा शहर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत संबंधित युवकांना ताब्यात घेतले आहे. मारहाणीमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.प्राथमिक माहितीनुसार, रात्री सुमारे नऊच्या सुमारास सातारा नगरपालिकेच्या परिसरात ही घटना घडली. निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांना काही युवकांनी अडवून त्यांच्याशी वाद घातला. त्यानंतर त्यांच्यावर मारहाण करण्यात आल्याचे समोर आले आहे..घटनेची माहिती मिळताच सातारा शहर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत संबंधित युवकांना ताब्यात घेतले. या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, मारहाणीमागील कारणांचा शोध घेतला जात आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.दरम्यान, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यावर झालेल्या हल्ल्याची माहिती शहरात पसरताच सातारा शहर पोलीस ठाण्याबाहेर नागरिकांची मोठी गर्दी झाली होती. या घटनेमुळे प्रशासकीय यंत्रणेतही चिंता व्यक्त केली जात असून, पोलिसांकडून सर्व संबंधितांची चौकशी सुरू आहे. पोलीस तपासानंतर या प्रकरणामागील नेमके कारण आणि घटनाक्रम स्पष्ट होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.