सातारा

Satara News: साताऱ्यात धक्कादायक घटना! निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांना मारहाण; जिल्ह्यात उडाली खळबळ, नेमकं काय कारण?

Senior administrative officer assaulted in Satara city: निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यावर रात्रीच्या वेळी युवकांकडून हल्ला; तत्काळ कारवाईत संशयित ताब्यात, मारहाणीमागील कारण अद्याप गूढ
Senior Revenue Officer Attacked in Satara; Investigation Underway Into Motive

Senior Revenue Officer Attacked in Satara; Investigation Underway Into Motive

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सकाळ डिजिटल टीम
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सातारा : सातारा शहरात निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील यांच्यावर काही युवकांनी मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना शुक्रवारी रात्री घडली. या घटनेमुळे प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून, सातारा शहर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत संबंधित युवकांना ताब्यात घेतले आहे. मारहाणीमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, पोलिसांकडून सखोल तपास सुरू आहे.

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