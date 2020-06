लाखभर भाविक दाखवा... शासकीय अनुदान मिळवा!

कऱ्हाड (जि. सातारा) ः देवस्थानच्या विकासासाठी, तेथील पर्यटनवाढीसाठी शासनाकडून "अ', "ब' व "क' वर्ग देवस्थानांसाठी दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी दिली जातो. मात्र, त्यासाठी तेथे दरवर्षी एक लाखांवर भाविक येणे अपेक्षित आहे, अशी अट घालण्यात आली आहे. कोरोनामुळे लोकांना एकत्र येण्यावर बंदी असताना ही अट पूर्ण कशी होणार? हा प्रश्‍न सध्या ऐरणीवर आहे. शासनाने ती अट शिथिल करावी, अशी मागणी भाविकांतून होत आहे. लोकांचा धार्मिक पर्यटनाकडे कल वाढला आहे. भाविक जेथे दर्शनासाठी जातील, तेथे गेल्यावर त्यांना पर्यटनाचाही आनंद लुटता यावा, यासाठी संबंधित ठिकाणी विकासकामे करण्यासाठी शासनाकडून निधी देण्यात येतो. त्यासाठी शासनाने नियमावली तयार करून "अ', "ब' व "क' वर्ग देवस्थानसाठी निधीची तरतूद केली आहे. त्यानुसार दरवर्षी निकषनिहाय निधी देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. त्यासाठी देवस्थानांच्या मागणीनुसार प्राप्त झालेल्या अर्जांची छाननी करून त्याची कार्यवाही केली जाते. दरवर्षी वेगवेगळ्या देवस्थानांकडून शासनाकडे असे प्रस्ताव सादर केले जातात. "क' वर्ग देवस्थानसाठी शासनाने संबंधित देवस्थानच्या ठिकाणी एक लाख भाविक आले पाहिजेत, अशी अट घातली आहे. कोरोनाने लॉकडाउन झाल्याने शासनाने सर्व धार्मिक स्थळांच्या जत्रा-यात्रांवर बंदी घातली. त्यामुळे गावोगावच्या जत्रा-यात्रा यंदा झाल्याच नाहीत. त्यामुळे "क' वर्ग देवस्थानसाठी लावण्यात आलेल्या एक लाखांवर भाविकांच्या उपस्थितीची अट सध्या जाचक ठरली आहे. त्यामुळे आता देवस्थान दर्जासाठी दाखल करण्यात आलेल्या प्रस्तावावर काहीच कार्यवाही होणार नाही. त्यामुळे ही अट शिथिल करावी, अशी मागणी भाविकांतून होत आहे. दरवर्षी 10 ते 15 लाखांचा निधी

शासनाकडून "क' वर्ग देवस्थानला संबंधित देवस्थानच्या विकासासाठी दरवर्षी 10 ते 15 लाख रुपयांचा निधी दिला जातो. त्यातून ते भाविकांसाठी पाणीपुरवठ्याची सोय, सावर्जनिक शौचलयांची सुविधा, राहण्यासाठी भक्तनिवासची उभारणी, संरक्षक भिंतीची उभारणी, वाहनांच्या पार्किंगची सुविधा, जुन्या मंदिराचे जतन करणे व डागडुजी करणे आदींसह तेथील विकासकामे त्या निधीतून करता येतात. शासनाने "क' वर्ग देवस्थानसाठी एक लाख भाविकांच्या उपस्थितीची अट घातली आहे. कोरोनामुळे यात्रा रद्द झाल्या. त्यातच लोक एकत्रित येण्यावर शासनाचे निर्बंध आहेत. त्यामुळे शासनाने भाविकांच्या उपस्थितीची अट स्थगित करण्याची गरज आहे. - संतोष जाधव, भाविक, गमेवाडी काळजी घ्याच... तुमच्या मुलाचाही जाऊ शकतो जीव

Web Title: Satara Show one lakhs of Passionate ... get goverment grants!