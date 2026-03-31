Satara Weather: सातारा जिल्ह्यात उन्हाचा वाढला तडाखा, पारा ३८ अंशांवर; एप्रिल-मे अधिक तापणार, नेमका काय दिला इशारा?

सातारा: जिल्ह्यात मार्चअखेरीस उन्हाचा तडाखा वाढला असून, तापमानाचा पारा ३६ ते ३८ अंशांवर पोहोचला आहे. वाढत्या उष्णतेने नागरिक हैराण झाल्याने उन्हाच्या तीव्र झळा झाल्याने दुपारच्या सुमारास रस्ते ओस पडल्याचे चित्र शहरासह ग्रामीण भागातही दिसत आहे. सकाळपासूनच कडक ऊन जाणवत असून, दुपारी त्याची तीव्रता अधिक वाढत आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात ही दाहकता आणखी वाढून तापमान ४२ ते ४५ अंशांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे येणारे दिवस अधिक उष्ण राहणार आहेत..सकाळपासूनच कडक ऊन जाणवत असून, दुपारच्या वेळी त्याची तीव्रता अधिक वाढते आहे. उष्णतेच्या लाटेमुळे अत्यावश्यक कामांशिवाय बाहेर पडणे नागरिक टाळत आहेत. बाजारपेठा, मुख्य रस्ते आणि चौकांतही नेहमीपेक्षा कमी गर्दी दिसून येत आहे. पुढील दोन महिन्यांत तापमानात सातत्याने वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उष्माघातासारख्या आरोग्यविषयक समस्यांचा धोका वाढणार आहे. .नागरिकांना पुरेसे पाणी पिणे, हलके व सुती कपडे वापरणे, तसेच दुपारच्या वेळेत बाहेर जाणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. ग्रामीण भागातही उष्णतेच्या झळा अधिक तीव्र होत असल्याने शेतकरी वर्गही हैराण होत आहे. दरम्यान, वाढत्या तापमानामुळे काही भागांत पाणीटंचाईची शक्यता आहे, तसेच विहिरी व बोअरवेलची पातळी हळूहळू घटत चालल्याचे दिसून येत आहे..दृष्टिक्षेपातसकाळपासूनच कडक ऊन; दुपारी तीव्रता अधिकएप्रिल-मे महिन्यात तापमान ४२ ते ४५ अंशापर्यंत जाण्याची शक्यताउष्माघाताचा धोका वाढला; काळजी घेण्याचा सल्लाग्रामीण भागातही उष्णतेच्या झळा; शेतकरी वर्ग त्रस्त.