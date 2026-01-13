सातारा

Satara Soldier Martyr: साताऱ्यातील जवान अभिजित मानेंना मध्‍य प्रदेशात वीरमरण; कुटुंबीयांचा आक्राेश, भोसेमध्ये आज होणार अंत्यसंस्कार !

Satara jawan Death while on duty in MP: साताऱ्याचा वीर जवान अभिजित माने यांना वीरमरण; भोसेमध्ये शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार
Martyrdom of Satara’s Abhijit Mane in MP; Last Rites to Be Held Today

Martyrdom of Satara’s Abhijit Mane in MP; Last Rites to Be Held Today

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोरेगाव : भोसे (ता. कोरेगाव) गावचे सुपुत्र व भारतीय लष्करातील जवान अभिजित संजय माने (वय ३२) यांना बबिना (मध्य प्रदेश) येथे कर्तव्य बजावत असताना वीरमरण आले. त्यांचे पार्थिव मंगळवारी भोसे गावी आणण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांच्या नातेवाइकांनी दिली.

Loading content, please wait...
Satara
Madhya Pradesh
indian army
village
Koregaon
district
martyr babu genu
Death of a soldier

Related Stories

No stories found.