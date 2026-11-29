सातारा : देशाच्या सीमेचे रक्षण करताना आयुष्याची वीस वर्षे देशसेवेसाठी समर्पित केली... निवृत्तीचे अवघे चार महिने शिल्लक राहिले होते. त्यानंतर कुटुंबासोबत निवांत आयुष्य जगण्याची स्वप्ने रंगवली जात होती. मात्र, नियतीच्या मनात काही वेगळेच होते. पश्चिम बंगालच्या सीमेवर कर्तव्य बजावण्यासाठी जात असतानाच साताऱ्यातील सोनवडी गावच्या जवानावर काळाने घाला घातला. हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने जवान संग्राम रामदास खामकर (वय ४०) यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या निधनाची बातमी समजताच संपूर्ण सोनवडी गावावर शोककळा पसरली असून, एका कुटुंबाचा आधार आणि गावाचा अभिमान हरपला आहे..Jan Kalyan Expressway: जनकल्याण एक्सप्रेस-वे बीडऐवजी भूम-वाशीतून न्या; धाराशिवकरांची मागणी, खासदार ओमराजे निंबाळकरांचा पाठपुरावा.सोनवडी (ता. सातारा) येथील रहिवासी संग्राम खामकर हे बॉर्डर फोर्सच्या सिक्युरिटी १४९ बटालियनमध्ये कार्यरत होते. बुधवारी (ता. २५) पश्चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यातील वैष्णवनगर येथील युनिटकडे ते रेल्वेने रवाना झाले होते. मात्र, कर्तव्याच्या ठिकाणी पोहोचण्यापूर्वीच प्रवासादरम्यान त्यांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला. त्यांना तातडीने जवळच्या कालियाचक येथील सिलमपूर रुरल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न केले; मात्र उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. देशसेवेच्या कर्तव्यावर असतानाच आलेल्या या दुर्दैवी मृत्यूने कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला..पंधरा दिवसांपूर्वीच कुटुंबाला भेटून गेले होते...संग्राम खामकर हे पंधरा दिवसांपूर्वीच सुटीवर गावी आले होते. नवीन युनिटमध्ये रुजू होण्यापूर्वी कुटुंबीयांची भेट घ्यावी, आई-वडिलांसोबत काही क्षण घालवावेत, या भावनेतून ते सोनवडीला आले होते. सुटीच्या तीन-चार दिवसांत त्यांनी शेतीची कामेही केली. आई-वडिलांची विचारपूस केली, त्यांना काळजी घेण्यास सांगितले आणि पुन्हा देशसेवेच्या कर्तव्यावर रवाना झाले. मात्र, ही भेट अखेरची ठरेल, याची पुसटशी कल्पनाही कुटुंबीयांना नव्हती. काही दिवसांपूर्वी घरात वावरलेला मुलगा आता कधीच परतणार नाही, या वास्तवाने कुटुंबीयांचा आक्रोश काळीज पिळवटून टाकणारा आहे..निवृत्तीची स्वप्ने अपूर्णच राहिली...संग्राम खामकर यांचा जन्म १९ एप्रिल १९८६ रोजी झाला. लहानपणापासूनच शांत, समजूतदार आणि कष्टाळू स्वभाव असलेल्या संग्राम यांनी महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असतानाच २००६ मध्ये सीमा सुरक्षा दलात प्रवेश केला. तेव्हापासून त्यांनी देशसेवेचे व्रत स्वीकारले होते. तब्बल दोन दशके देशाच्या सुरक्षेसाठी सेवा बजावल्यानंतर मार्च २०२७ मध्ये ते सेवानिवृत्त होणार होते. निवृत्तीला अवघे चार महिने शिल्लक असताना काळाने त्यांच्यावर झडप घातली. आयुष्यभर देशसेवेला प्राधान्य देणाऱ्या या जवानाची निवृत्तीनंतर कुटुंबासोबत वेळ घालवण्याची स्वप्ने मात्र अपूर्णच राहिली..भावही सैन्यदलात; घरात देशसेवेची परंपरासंग्राम खामकर यांच्या पश्चात पत्नी सुप्रिया, मुलगी तेजस्वी, मुलगा शिवरत्न, आई वैजयंता, वडील रामदास, दोन भाऊ विक्रम आणि रोहित, भावजयी, पुतण्या आणि पुतणी असा परिवार आहे. विशेष म्हणजे त्यांचे बंधू विक्रम हेही भारतीय सैन्यदलात कार्यरत आहेत. एका बाजूला देशाच्या रक्षणासाठी दोन्ही भावांनी दिलेले योगदान अभिमानास्पद असले, तरी दुसऱ्या बाजूला कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून निघणारी नाही..Gadchiroli History: गडचिरोलीच्या घनदाट जंगलात इतिहासाचा खजिना! १६व्या-१७व्या शतकातील ५० वीरगळांचा शोध, शूरवीरांच्या पराक्रमाची शिल्पे उजेडात.देशाच्या रक्षणासाठी आयुष्याची महत्त्वाची वर्षे समर्पित करणाऱ्या संग्राम खामकर यांच्या जाण्याने सोनवडी गावाने आपला सुपुत्र गमावला आहे. निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असताना नियतीने हिरावून नेलेला हा जवान आता आठवणीतच राहणार आहे. त्यांच्या निधनाने संपूर्ण परिसरातून हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.