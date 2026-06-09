सातारा

World Athletics Continental Tour: सातारकर सुदेष्णाची सुवर्णझेप! जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेत भारताला सुवर्णपदक, तैवानमध्ये भारताचा झेंडा उंचावला

Sudeshna Shiwankar wins gold for India in Taiwan: तैवानमधील कॉन्टिनेंटल टूरमध्ये भारतीय महिला चार बाय १०० मीटर रिले संघाचे सुवर्ण यश; सातारकर सुदेष्णा शिवणकरच्या दमदार धावण्याने जागतिक स्तरावर भारताचा झेंडा उंचावल
Golden Glory for India: Satara Athlete Sudeshna Helps Team Clinch Top Honors

Golden Glory for India: Satara Athlete Sudeshna Helps Team Clinch Top Honors

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नागठाणे : जागतिक ॲथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूरमध्ये महिलांच्या चार बाय १०० मीटर रिले स्पर्धेत भारतीय संघाने सुवर्णपदक पटकाविले. त्यात सातारकर धावपटू सुदेष्णा शिवणकर हिने दमदार कामगिरी करत आपला ठसा उमटविला.

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