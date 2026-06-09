World Athletics Continental Tour: सातारकर सुदेष्णाची सुवर्णझेप! जागतिक ॲथलेटिक्स स्पर्धेत भारताला सुवर्णपदक, तैवानमध्ये भारताचा झेंडा उंचावला

नागठाणे : जागतिक ॲथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूरमध्ये महिलांच्या चार बाय १०० मीटर रिले स्पर्धेत भारतीय संघाने सुवर्णपदक पटकाविले. त्यात सातारकर धावपटू सुदेष्णा शिवणकर हिने दमदार कामगिरी करत आपला ठसा उमटविला..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...तैवानमधील न्यू तैपेई सिटीमध्ये सध्या जागतिक ॲथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर स्पर्धा सुरू आहे. त्यात शनिवारी बानकियाओ स्टेडियमवर झालेल्या महिलांच्या चार बाय १०० मीटर रिले स्पर्धेत भारतीय संघाने अग्रस्थान मिळवत सुवर्णपदक पटकाविले. या संघात साताऱ्याची अव्वल धावपटू सुदेष्णा शिवणकर हिचा समावेश आहे. .सुदेष्णाने एस. एस. स्नेहा, श्रावणी नंदा, तमन्ना यांच्या सोबतीने ही स्पर्धा ४४.०७ सेकंदांची वेळ नोंदवित पूर्ण केली. उल्लेखनीय म्हणजे या संघाने स्पर्धेच्या विक्रमाची बरोबरी साधत सुवर्णपदक पटकाविले. त्यांनी स्पर्धेत दुसऱ्या स्थानी राहिलेल्या व्हिएतनामवर ०.३१ सेकंदांच्या मोठ्या फरकाने विजय मिळवला..Mahabaleshwar Khed Bridge: सह्याद्रीत उभा राहिला ‘मिनी सी-लिंक’! महाबळेश्वर-खेड जोडणारा भव्य पूल वाहतुकीसाठी सज्ज, प्रवास होणार सुसाट, कधी खुला होणार?.सातत्यपूर्ण कामगिरीजावळी तालुक्यातील खर्शी या छोट्याशा गावातून सुदेष्णाचा प्रवास सुरू झाला आहे. आजवर राष्ट्रीय पातळीवर ६४, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तीन पदके तिने मिळविली आहेत. ''खेलो इंडिया'' स्पर्धेत सलग सहा वर्षे सुवर्णपदक मिळणारी सुदेष्णा ही देशाची एकमेव खेळाडू आहे. गेली आठ वर्षे ती राष्ट्रीय प्रशिक्षक बळवंत बाबर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अथक मेहनत घेऊन सराव करत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.