सातारा: दिवाळीनिमित्त शिवछत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या गडकिल्ल्यांची प्रतिकृती उभारून अनेक मावळे शिवरायांच्या इतिहासाला उजाळा देत असतात. अशा मावळ्यांचा हा उपक्रम आणि त्यांचा सन्मान म्हणजे आदर्श शिवविचारांचा प्रचार आणि प्रसार असल्याचे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले. .कलर्स सोशल फाउंडेशन, निर्मिती प्रतिष्ठान, रंगप्रवाह नाट्य संस्था आणि इम्रान मोमीन मित्र समूहाच्या किल्ले स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेतील विजेत्यांना शिवेंद्रसिंहराजे यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण देण्यात आले. यावेळी इम्रान मोमीन, अमर मोकाशी, इरफान शेख, नीलेश कुलकर्णी, अख्तर शेख, रितेश नांगरे-पाटील, मनीष काशीद, नियती पवार, प्रथमेश देवकर, मनाली कदम, रमेश जाधव, संदेश बांदल, अमित काळे आदी उपस्थित होते..\rस्पर्धेत मोठ्या गटात विश्वकर्मा नवतरुण मित्रमंडळ अंबवडे बुद्रुक (पन्हाळा किल्ला) यांनी प्रथम क्रमांक, मावळा प्रतिष्ठान मित्रमंडळ, अंबवडे बुद्रुक (सिंहगड) द्वितीय क्रमांक, तर धर्मवीर प्रतिष्ठान, अंबवडे बुद्रुक(पन्हाळा) यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. लहान गटात शिवसंकल्प मित्र समूह गुरुवार पेठ, सातारा (सिंहगड) यांनी प्रथम, अमित काळे यशवंत हॉस्पिटलसमोर सातारा (सिंधुदुर्ग) यांनी द्वितीय, तर आर्यन साळुंखे बुधवार नाका सातारा (प्रतापगड) याने तृतीय क्रमांक पटकावला..