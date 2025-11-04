सातारा

Shivendraraje Bhosale: किल्ले स्पर्धेमुळे शिवरायांच्या इतिहासाला उजाळा: शिवेंद्रसिंहराजे भोसले; विविध संस्‍थांचा उपक्रम

Fort-Building Event Highlights Shivaji Maharaj’s Legacy: अनेक मावळे शिवरायांच्या इतिहासाला उजाळा देत असतात. अशा मावळ्यांचा हा उपक्रम आणि त्यांचा सन्मान म्हणजे आदर्श शिवविचारांचा प्रचार आणि प्रसार असल्‍याचे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले.
“Students bring alive the Maratha legacy through fort-building competition; Shivendrasinhraje Bhosale lauds the initiative.”

“Students bring alive the Maratha legacy through fort-building competition; Shivendrasinhraje Bhosale lauds the initiative.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: दिवाळीनिमित्त शिवछत्रपतींच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या गडकिल्ल्यांची प्रतिकृती उभारून अनेक मावळे शिवरायांच्या इतिहासाला उजाळा देत असतात. अशा मावळ्यांचा हा उपक्रम आणि त्यांचा सन्मान म्हणजे आदर्श शिवविचारांचा प्रचार आणि प्रसार असल्‍याचे प्रतिपादन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी केले.

Loading content, please wait...
Satara
Fort
awareness
Competition
district
Shivendraraje Bhosale
Chhatrapati Shivaji Maharaj
History

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com