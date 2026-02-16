Satara : गुरुजी हे वागणं बरं नव्हं! 'व्हॅलेंटाइन डे'ला विद्यार्थीनीलाच प्रपोज; वर्गातून बाहेर बोलवत पकडला हात

अल्पवयीन मुलीचा शाळेतील शिक्षकानेच विनयभंग केल्याचा प्रकार व्हॅलेंटाइन डेदिवशी उघडकीस आला. याप्रकरणी पीडित मुलीने दिलेल्या फिर्यादीवरून शिक्षकावर गुन्हा नोंद झाला आहे. राजेंद्र कसबे असे गुन्हा दाखल झालेल्या शिक्षकाचे नाव आहे. पीडित मुलीचं वय १५ वर्षे इतकं असून व्हॅलेंटाइन डे दिवशी तिला प्रपोज करणाऱ्या शिक्षकाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिक्षकांकडूनच विद्यार्थीनीला प्रपोज केल्याच्या प्रकाराने आता खळबळ उडाली आहे..संबंधित मुलगी २८ जानेवारीला सकाळी साडेनऊच्या सुमारास शाळेत होती. त्यावेळी शिक्षक कसबेने तिला वर्गाबाहेर बोलावले. चार दिवस शाळेत का आली नाहीस, असे विचारले. त्यानंतर त्याने संबंधित मुलीला मैत्रीबाबत विचारले. वारंवार शिक्षक कसबे विद्यार्थिनीला वर्गाबाहेर भेटण्यासाठी बोलावत होता. भीतीमुळे मुलगी जात नव्हती..Mumbai : अल्पवयीनाने कारनं उडवलं, १० दिवसांनी पतीचा मृत्यू; पत्नीची प्रकृतीही चिंताजनक.शनिवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास मुलगी वर्गात असताना शिक्षक कसबेने तिला वर्गाबाहेर बोलावले. त्यावेळी भीती वाटल्यामुळे मुलीने तिच्यासोबत तिच्या मैत्रिणींना घेतले. चार दिवसांपासून बोलावत होतो, का आली नाहीस? रात्री ३ वाजता व्हॉटसअपवर ऑनलाइन का असतेस? माझं तुझ्यावर प्रेम आहे असं म्हणत शिक्षकाने तिचा हात पकडला असा आरोप कऱण्यात आलाय..दरम्यान, मुलीसोबत वर्गाबाहेर आलेल्या मैत्रिणींना शिक्षकाने वर्गात पाठवून दिलं. त्यानंतर वर्गाबाहेर घडलेल्या प्रकाराने घाबरलेली मुलगी वर्गात पळून केली. तिने मैत्रिणींसह घरी हा सर्व प्रकार सांगितला. कुटुंबियांनी मुलीसह पोलीस ठाणे गाठत तक्रार केली. या प्रकरणी कराड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून अधिक तपास केला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.