Satara Crime: सातारा हादरल! तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी जीवन संपवण्याच्या घटना

सातारा : शहर व तालुक्यातील विविध ठिकाणच्या दोघांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. खेड (ता. सातारा) येथे नितीन श्रीधर जाधव (वय ४५) यांनी नदीच्या कडेला असलेल्या झाडास गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे..याबाबत उद्धव श्रीधर जाधव (वय ४९ रा. खेड, ता. सातारा) यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. हवालदार यादव तपास करत आहेत..दुसरी घटना पाटखळमाथा (ता. सातारा) येथे घडली आहे. तेथील सचिन वसंत महापुरे (वय ३९, रा. पाटखळमाथा, ता. सातारा) यांनी दारूच्या नशेत गळफास लावून घेतला. त्यांना नातेवाइकांनी उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते..उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. याबाबत सुनील वसंत महापुरे (वय ४२, रा. पाटखळमाथा, ता. सातारा) यांनी तालुका पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. हवालदार वायदंडे तपास करत आहेत..Maharashtra Crime : ती असुरक्षितच; साताऱ्यामध्ये महिला डॉक्टरने संपवली जीवनयात्रा, मुंबईमध्ये प्रेयसीला मारत प्रियकराने जीवन संपविले.तिसरी घटना सदरबझार परिसरातील कोयना सोसायटीमध्ये घडली आहे. तेथील संतोष शिवशरण कन्नी (रा. कोयना सोसायटी) यांनी राहत्या घरात गळफास घेतला आहे. याबाबत मानतेश मारुती जानी (रा. कोयना सोसायटी) यांनी शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. हवालदार मेचकर तपास करत आहेत..