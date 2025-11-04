सातारा : सातारा जिल्हा ग्रंथमहोत्सव समितीच्या वतीने येत्या सात नोव्हेंबरपासून जिल्हा परिषदेच्या मैदानावर उभारण्यात येणाऱ्या महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे नगरीत ग्रंथमहोत्सवाचे आयोजन केल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. यशवंत पाटणे यांनी दिली. दहा नोव्हेंबरपर्यंत चालणाऱ्या या ग्रंथमहोत्सवात ग्रंथदिंडी, परिसंवाद, मनोरंजनात्मक कार्यक्रमांचा समावेश आहे. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.जानेवारी २०२६ मध्ये होणाऱ्या ९९ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनपूर्व आयोजित ग्रंथमहोत्सवात साताऱ्यासह राज्यातील पुस्तक प्रकाशकांसह विक्रेत्यांचे स्टॉल असतील, असे श्री. पाटणे यांनी नमूद केले. या वेळी शिरीष चिटणीस, प्रल्हाद पारटे, राजकुमार निकम, प्रल्हाद कांबळे आदी उपस्थित होते..श्री. पाटणे म्हणाले, ‘‘ग्रंथमहोत्सवाचे उद्घाटन सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या हस्ते, खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. ज्येष्ठ ग्रामीण साहित्यिक प्रा. व. बा. बोधे हे प्रमुख पाहुणे असून, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) धनंजय चोपडे यांची प्रमुख उपस्थिती असेल. महोत्सवाचा समारोप दहा नोव्हेंबरला दुपारी तीन वाजता मराठी विश्वकोश मंडळाचे माजी अध्यक्ष प्रा. राजा दीक्षित यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आणि रयत शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष डॉ. चंद्रकांत दळवी यांच्या अध्यक्षतेखाली होईल. पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांचीही या वेळी उपस्थिती असेल.’’.नऊ नोव्हेंबरसकाळी साडेआठ : शालेय विद्यार्थ्यांचा आनंददायी सांस्कृतिक कार्यक्रमदुपारी तीन वाजता : परिसंवाद (मराठी भाषा अभिजात झाली, आता पुढे काय).वक्ते : डॉ. संदीप सांगळे, स्वप्नील पोरे, डॉ. संदीप श्रोत्री, सुनीताराजे पवार.सायंकाळी सात वाजता : मनोरंजन कार्यक्रम (डॉ. रामचंद्र देखणे साहित्य कला प्रतिष्ठान)कलाकार : डॉ. भावार्थ देखणे आणि सहकारी..सात नोव्हेंबरसकाळी आठ वाजता : ग्रंथ दिंडी (महाराजा सयाजीराव विद्यालय ते जिल्हा परिषद मैदान).सकाळी साडेदहा वाजता : उद्घाटन सोहळादुपारी तीन ते सहा : परिसंवाद (साताऱ्याच्या आठवणीतील...अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलने).सहभाग : इंद्रजित भालेराव. वक्ते : सुहास बोकील, श्याम भुर्के, मुकुंद फडके, श्रीकांत कात्रे, ॲड. सीमंतिनी नूलकर.सायंकाळी सात वाजता : मनोरंजन कार्यक्रम (स्वरनिवाद निर्मित गाणी सोनेरी चंदेरी..!).आठ नोव्हेंबरसकाळी साडेआठ ते ११ : कथाकथन (सादरीकरण : बाबासाहेब परीट, डॉ. दिलीप गरुड).दुपारी तीन वाजता : परिसंवाद (जिल्ह्यातील साहित्यिकांचे योगदान - वक्ते हरीश पाटणे, प्रा. जे. पी. देसाई, प्राचार्य डॉ. शिवलिंग मेनकुदळे).सायंकाळी सात वाजता : मनोरंजन कार्यक्रम (लोकरंग महाराष्ट्राचा)सादरकर्ते : डॉ. प्रकाश खांडगे, डॉ. गणेश चंदनशिवे, डॉ. सुखदा खांडगे, डॉ. प्रमिला लोदगेकर..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...दहा नोव्हेंबरसकाळ साडेआठ : इथे घडतात वाचक वक्ते (विविध शाळांमधील विद्यार्थ्यांचा सहभाग).कवी संमेलन : कवी (विलास वरे, डॉ. मनोहर निकम, यशेंद्र क्षीरसागर आदी)दुपारी तीन ते सायंकाळी पाच : समारोप.सायंकाळी सात : विजय साबळे प्रस्तुत गाणी मनातली (मराठी व हिंदी गाण्यांची मैफील, कराओके).कलाकार : डॉ. सुनील पटवर्धन, विजय साबळे, डॉ. सुहास पाटील, दीपाली घाटगे, सीमा रजपूत, अपर्णा गायकवाड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.