Businessman Death: 'साताऱ्यात व्‍यावसायिकाने गळफास घेऊन जीवन संपवले'; मोबाईलमधून आली धक्कादायक माहिती समाेर..

Satara endlife case police investigation details: साताऱ्यात व्यावसायिकाची आत्महत्या; मोबाईल चित्रफितीतून उघडकीस आले आर्थिक फसवणुकीचे धक्कादायक सत्य
endlife Case in Satara: Businessman Leaves Behind Video Revelation

endlife Case in Satara Businessman Leaves Behind Video Revelation

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : येथील पंताचा गोट परिसरात असणाऱ्या दुकानात आज सायंकाळी एका व्‍यावसायिकाने गळफास घेऊन आत्‍महत्‍या केली. संजय हणमंत सावंत (वय ५२, रा. करंजे पेठ, सातारा) असे त्‍यांचे नाव आहे.

