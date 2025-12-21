सातारा : येथील पंताचा गोट परिसरात असणाऱ्या दुकानात आज सायंकाळी एका व्यावसायिकाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. संजय हणमंत सावंत (वय ५२, रा. करंजे पेठ, सातारा) असे त्यांचे नाव आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.\rपंताचा गोट परिसरात संजय सावंत यांचे चप्पलबुट विक्रीचे दुकान होते. आज सायंकाळी त्यांनी दुकानातच गळफास घेतला. हा प्रकार इतरांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी याची माहिती सावंत यांच्या नातेवाइकांना दिली. माहिती मिळाल्यानंतर ते त्याठिकाणी दाखल झाले. .याचदरम्यान दाखल झालेल्या पोलिसांनी त्यांचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी जिल्हा शासकीय रुग्णालयात आणला. सावंत यांनी आत्महत्येपूर्वी मोबाईलमध्ये एक चित्रफीत तयार केल्याचे व त्यात घरविक्रीच्या पैशाच्या कारणावरून नातेवाईकांकडून होणाऱ्या त्रासाबाबतची, तसेच त्यांनी केलेल्या आर्थिक फसवणुकीची माहिती नोंदविल्याचे समोर येत आहे. .राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...यानुसार सातारा शहर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठांनी सावंत यांच्या मोबाईलची तांत्रिक तपासणी सुरू केली होती. रात्री उशिरापर्यंत त्याबाबतची तपासणी सुरू होती व त्यासाठी त्यांचे नातेवाईक शहर पोलिस ठाण्यात ठाण मांडून होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.