Satara Truck Drivers Protest: साताऱ्यात संतप्त ट्रकचालकांचा रस्त्यावर ठिय्या! अन्न-पाण्याविना हाल; पुण्याच्या दिशेने जाणारी वाहतूक रोखली

कृष्णानगर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या ऊसदर आंदोलनामुळे पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे विस्कळित झाली आहे. या आंदोलनामुळे महामार्गावर अडकून पडलेल्या संतप्त ट्रकचालकांनी आज दुपारी तीनच्या सुमारास पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर ठिय्या मांडत वाहतूक रोखली. त्यामुळे परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली होती..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...मुंबई आणि पुण्याहून कोल्हापूर, सांगली, तसेच बंगळूरच्या दिशेने जाणारे हजारो अवजड ट्रक आणि कंटेनर सातारा जिल्ह्यात महामार्गाच्या कडेला अडकून पडले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून वाहतूक ठप्प असल्याने ट्रकचालकांचे हाल होत आहेत. अन्न आणि पाण्याअभावी चालकांची मोठी गैरसोय होत असून, संताप अनावर झाल्याने त्यांनी रस्त्यावर उतरून वाहतूक रोखली. .अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळे पोलिस प्रशासनाची धावपळ उडाली. दरम्यान, ट्रकचालकांनी आंदोलन मागे घेऊन वाहतूक सुरळीत करावी, यासाठी पोलिसांनी त्यांची समजूत काढली. प्रशासनाने तातडीने या प्रश्नावर तोडगा काढावा, अशी मागणी चालकांनी केली. पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर ट्रकचालकांनी ठिय्या आंदोलन मागे घेतल्याने पुण्याच्या दिशेने जाणारी वाहतूक पुन्हा सुरू झाली. .Patan Leopard Attack: घरात टीव्ही पाहत बसलेल्या व्यक्तीवर बिबट्याचा हल्ला; डोक्याला गंभीर दुखापत, पाटण तालुक्यात खळबळ, महिला भांडी घासत हाेती अन्...दरम्यान, प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी महामार्ग पोलिसांनी कऱ्हाड ते सातारा दरम्यानची वाहतूक कोरेगाव, रहिमतपूर या अंतर्गत पर्यायी मार्गांवरून वळवली आहे. मात्र, मोठ्या संख्येने अडकलेल्या अवजड वाहनांसाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देणे प्रशासनासमोर आव्हान ठरत आहे. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतूक पूर्ववत होण्यासाठी आंदोलनावर तोडगा निघणे आवश्यक बनले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.