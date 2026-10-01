सातारा

Satara Turtle Smuggling: साताऱ्यात कासव विक्रीचा डाव फसला; ५० हजारांचे इंडियन सॉफ्टशेल टर्टल जप्त, चौघे ताब्यात

Satara Police Seize Indian Softshell Turtle Worth Rs 50000: साताऱ्यात दुर्मीळ कासव विक्रीचा प्रयत्न उधळला; ५० हजारांचे कासव जप्त, चौघांना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा : वन्य प्राण्याची तस्करी व विक्री करण्याच्या उद्देशाने कासव बाळगणाऱ्या चौघांना सातारा तालुका पोलिसांनी ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून सुमारे ५० हजार रुपये किमतीचे इंडियन सॉफ्टशेल टर्टल जातीचे कासव जप्त केले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
crime
district
Turtle
Animal Smuggling

Related Stories

Satara Rare Softshell Turtle
shambhuraj desai, cm devendra fadnavis and eknath shinde
Satara Shahupuri Police Bribe Case
Satara Traffic Diversion
Marathi News Esakal
www.esakal.com