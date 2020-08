वांग नदीवरील पूल पाण्याखाली; 25 गावांतील वाहतूक ठप्प

ढेबेवाडी (जि. सातारा) ः अनेक दुर्गम वाड्या-वस्त्यांना जोडणारा आणि गतवर्षी पुराच्या तडाख्याने तुटल्यानंतर भरावाच्या मलमपट्टीने सांधलेला पवारवाडी (ता. पाटण) येथील वांग नदीवरील पूल पावसाचा जोर वाढल्याने आज सकाळी पाण्याखाली गेला. निवी, कसणी, निगडे, घोटीलसह 25 वाड्या-वस्त्यांचे दळणवळण ठप्प झाले असून डोंगर भागात कोरोनाचा फैलाव सुरू असतानाच उभ्या राहिलेल्या या संकटामुळे जनतेच्या काळजीत आणखीनच भर पडली आहे. सांगली व सातारा जिल्ह्यांच्या सीमेवर वसलेल्या आणि घनदाट जंगलांनी वेढलेल्या निवी-कसणीसह त्या परिसरातील 25 वाड्या-वस्त्यांसाठी पवारवाडी-कसणी-निगडे-म्हाईंगडेवाडी हा वाहतुकीचा एकमेव मार्ग आहे. मात्र, वांग नदीवरील पवारवाडीजवळचा कमी उंचीचा पूल पावसाळ्यात पाण्याखाली गेल्यावर दुर्गम गावांकडील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होते. गेल्यावर्षी पुराच्या तडाख्याने पवारवाडीच्या पुलाचा भराव तुटल्याने अनेक दिवस वाहतूक ठप्प झाली होती. कसणीत गेलेली मुक्कामी एसटी बस 12 दिवस चालक-वाहकांसह तिकडेच अडकून पडली होती. त्यानंतर दोन वेळा तुटलेल्या पुलावर मुरमाचा भराव टाकण्यात आला. मात्र, गेल्या वर्षभरात नवीन उंच पुलाच्या बांधकामाचे घोंगडे तसेच भिजत पडल्याने यावर्षीच्या पावसाळ्यातही मूळ समस्या तशीच कायम राहिली आहे. या परिसरात पावसाचा जोर वाढला असून वांग नदी दुथडी भरून वाहत आहे. आज सकाळपासून पवारवाडीच्या पुलावर पाणी यायला सुरवात झाली. नऊनंतर पूल पाण्याखाली जावून वाहतूक ठप्प झाली. ये-जा करणारी वाहने, नागरिक, पादचारी, प्रवासी पुलाच्या दुतर्फा अडकून पडले. काही जण जीव धोक्‍यात घालून पुरातून पूल ओलांडायचा प्रयत्न करत होते. मात्र, नागरिकांनी त्यांना रोखले. सध्या कसणी, घोटील, निगडे परिसरात कोरोनाचा फैलाव सुरू असतानाच दळणवळण ठप्प झाल्याने जनतेच्या काळजीत आणखीनच भर पडली आहे. कसणीसह परिसरात कोरोनाबाधित रुग्ण सापडत असल्याने वैद्यकीय व अन्य तातडीच्या सेवांसाठी दळणवळण संपर्क टिकून राहणे गरजेचे आहे. मात्र, सध्या पवारवाडी-कसणी मार्गावरील पूल पाण्याखाली असल्याने आम्ही सारेच काळजीत आहोत. - मीनल मस्कर, सरपंच, कसणी (संपादन ः संजय साळुंखे)

