Pune Bengaluru Highway : पुणे-कोल्हापूर प्रवास आता अधिक सुसाट! महामार्गावरील नवा उड्डाणपूल 'या' वाहनांसाठी खुला; 30 जूननंतर मोठा बदल होणार

कऱ्हाड/मलकापूर : पुणे-बंगळूर राष्ट्रीय महामार्गावरील येथील सहापदरी युनिक उड्डाणपुलावरून कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या मार्गिकेवरून कालपासून हलक्या वाहनांना प्रवेश देऊन वाहतुकीच्या चाचणीस प्रारंभ (Pune Bengaluru Highway flyover opening) झाला. पुलाची दुसरी बाजूही ३० जूनपर्यंत वाहतुकीस खुली होणार असून, त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत लोकार्पण सोहळा आयोजित केला जाणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी दिली. .खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या हस्ते उड्डाणपुलावरून हलक्या वाहनांना वाहतूक करण्याचे औपचारिक उद्घाटन झाले. यावेळी मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे, आमदार डॉ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे, माजी आमदार आनंदराव पाटील, भाजप नेते धैर्यशील कदम, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष राजू भोसले यांच्यासह मान्यवर व केंद्रीय महामार्ग विभाग आणि ठेकेदार कंपनीचे अधिकारी उपस्थित होते..Kopeshwar Temple : खिद्रापूरच्या कोपेश्वर मंदिराजवळील 'त्या' 71 बेकायदा बांधकामांवर हातोडा पडणार; सर्किट बेंचचे जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट आदेश.मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे म्हणाले, ‘‘शेंद्रे ते कागल या महामार्ग विस्तारीकरण प्रकल्पाचे सुमारे ८४ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मोठा पायाभूत प्रकल्प उभारताना काही अडथळे अपरिहार्य असतात. सध्या शेंद्रेपासून सांगली जिल्ह्याच्या हद्दीपर्यंतचे बहुतांश काम पूर्ण झाले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही कामे अद्याप सुरू आहेत. केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, एमएसआरडीसी आणि संबंधित यंत्रणा प्रकल्पाचा नियमित आढावा घेत आहेत..Maha Refinery Project : बारसू की नाणार? कोकणातील महाप्रकल्पाचे भवितव्य बदलणार; नव्या प्रस्तावाने राजकीय वर्तुळात चर्चा, जमीन अधिग्रहणाबाबत बावनकुळेंना साकडे.उर्वरित कामे दर्जेदार आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी संबंधित ठेकेदार व कंपनीकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. वाहतूक सुरू झाल्यामुळे परिसरातील नागरिक, व्यापारी आणि महामार्गावरील प्रवाशांत समाधानाचे वातावरण आहे. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर सुरू झालेला हा उड्डाणपूल कऱ्हाडच्या वाहतूक व्यवस्थेला नवी दिशा देणारा ठरणार असून, महामार्गावरील प्रवासाला नव्या गतीची जोड मिळणार असल्याची भावना नागरिक, वाहनधारक, प्रवाशांकडून व्यक्त होत आहे..Girish Mahajan : 'वडील हयात नाहीत, तिच्या लग्नाची जबाबदारी माझ्यावर'; 'त्या' वादग्रस्त फोटोबाबत मंत्री महाजनांचा मोठा खुलासा.शिवेंद्रसिंहराजेंचे सारथ्य...मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी नवीन उड्डाणपुलावरून स्वतः मोटार चालवली. यावेळी वाहनात खासदार उदयनराजे, आमदार डॉ. भोसले, आमदार घोरपडे आदी होते. या गाडीचे सारथ्य मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांनी केले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांनीही नवीन उड्डाणपुलावरून वाहनातून जात पुलाची पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.