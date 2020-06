"हे' गाव टॅंकरमुक्त... आता वृक्ष लागवडीचा ध्यास!

कुकुडवाड (जि. सातारा) : शिवराज्याभिषेक दिन व जागतिक पर्यावरणदिनाचे औचित्य साधून विरळीतील तरुणांनाही 355 पिंपरण रोपांची लागवड केली. विरळी येथील उजाड आणि बोडक्‍या डोंगरावर गावातील नवतरुण सार्वजनिक गणेश मंडळ आणि विरळी ग्रामपंचायतीच्या वतीने सुरक्षित अंतराचे पालन करत लागवड करण्यात आली. मागील दोन वर्षांपूर्वीपासून चालत आलेली जलसंधारणाची चळवळ या वर्षी कोरोनामुळे काहीशा प्रमाणात थंडावली असली तरी विरळी हे गाव टॅंकरमुक्त झाले आहे. गावातील डोंगर झाडावाचून भकास आणि बोडके दिसत असल्याने गावातील तरुणांनी यावर्षी वृक्ष चळवळ हाती घेऊन जवळजवळ 355 पिंपरणीची रोपे लावून शिवराज्याभिषेक आणि पर्यावरण दिन साजरा करत समाजापुढे आदर्श निर्माण केला. दिवसेंदिवस पर्यावरणाचा समतोल बिघडत असून मोठ्या प्रमाणावर होत असलेली वृक्षतोड, जंगलांचा नाश या बाबी त्यासाठी कारणीभूत आहेत. काळाची गरज ओळखून पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण व त्याचे संवर्धन करणे आवश्‍यक आहे, असे सरपंच प्रशांत गोरड यांनी नमूद केले. श्री. गंबरे म्हणाले, ""निसर्ग मानवाला खूप काही देतो, याची जाण ठेवत प्रत्येक नागरिकाने पर्यावरणाचे रक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आपापल्या क्षेत्रात वृक्षारोपण करून किमान एक तरी झाड लावावे. वृक्ष लागवड हा विकासाचाच एक भाग आहे.'' यावेळी दत्ता नलवडे, मंडळाचे अध्यक्ष रामदास नलावडे, ग्रामसेवक गंबरे, सदस्य विकास केंगार, प्रकाश गोरड, डॉ. प्रशांत घुटुकडे, पोपट जाधव, बाळासाहेब गोरड, गणेश नलावडे, अंकुश नलावडे, मंडळातील कार्यकर्ते व वृक्षप्रेमी उपस्थित होते.

