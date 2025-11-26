VIDEO : कराड–पाटण मार्गावर दारु पिऊन तरुणीचा रस्त्यावर धिंगाणा; बोनेटवर बसून गाड्या अडवत घातला गोंधळ, दगडफेकही केली

सातारा : साताऱ्यात कराड–पाटण राज्यमार्गावर (Karad Patan Highway Incident) एका मद्यधुंद तरुणीने भर रस्त्यात गोंधळ घातल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मंगळवारी रात्री आठच्या सुमारास विजयनगर येथील एमएससीबी चौकात हा प्रकार घडला..मद्यधुंद तरुणीचा रस्त्यावर उच्छादअचानक सुरू झालेल्या या गोंधळामुळे काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती. संपूर्ण प्रकाराचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर (Satara Viral Video) व्हायरल झाला आहे. प्राप्त माहितीनुसार, संबंधित तरुणी दारूच्या नशेत रस्त्यावर मोठ्याने आरडाओरडा करत वाहनचालकांना आणि प्रवाशांना त्रास देत असल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे..TET Paper Leak : टीईटी पेपरफुटीचा धागा बिहारपर्यंत; कोल्हापूर कनेक्शन उघड, पोलिसांच्या मौनामुळे संशय अधिक गडद!.तरुणीने बोनेटवर बसून घातला गोंधळतिने रस्त्यावरून जाणाऱ्या गाड्यांना मुद्दाम अडवत गोंधळ घातला. एका गाडीला थांबवून तरुणीने त्या वाहनाच्या बोनेटवर बसून देखील धिंगाणा घातल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. याचदरम्यान तिने रस्त्याच्या मध्यभागी बसून अर्वाच्च भाषेत ओरडणे सुरूच ठेवले. ती दिसेल त्या वाहनांना थांबवून गोंधळ करण्याबरोबरच काही गाड्यांवर दगडफेकदेखील केल्याचे दिसून आले. अचानक उडालेल्या या गोंधळामुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती..घटनेची माहिती मिळताच नागरिकांनी पोलिसांना कळवले. त्यानंतर कराड शहर पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मद्यधुंद तरुणीला ताब्यात घेतले. पोलिसांनी परिस्थिती नियंत्रणात आणत ठप्प झालेले वाहतूक व्यवस्थापन पूर्ववत केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.