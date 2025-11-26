सातारा

VIDEO : कराड–पाटण मार्गावर दारु पिऊन तरुणीचा रस्त्यावर धिंगाणा; बोनेटवर बसून गाड्या अडवत घातला गोंधळ, दगडफेकही केली

Karad Patan Highway Incident : साताऱ्यात कराड-पाटण मार्गावर मद्यधुंद तरुणीने गाड्या अडवून, बोनेटवर बसून आणि दगडफेक करून गोंधळ घातला. या प्रकारामुळे काही काळ वाहतूक ठप्प झाली होती.
Satara Viral Video

Satara Viral Video

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सातारा : साताऱ्यात कराड–पाटण राज्यमार्गावर (Karad Patan Highway Incident) एका मद्यधुंद तरुणीने भर रस्त्यात गोंधळ घातल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मंगळवारी रात्री आठच्या सुमारास विजयनगर येथील एमएससीबी चौकात हा प्रकार घडला.

Loading content, please wait...
Satara
karad
Patan
video viral
National Highway
young girl

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com