सातारा

Satara Viral Video : कुत्र्यासारखा दोन गुडघ्यांवर बसलेला, तोंडातून बाहेर काढत होता जीभ, अंगावरही येत होता धावून ; डॉक्टर म्हणाले, 'त्याला श्वास घेणं...'

Viral Video Causes Panic on Satara–Rahimatpur Road : सातारा-रहिमतपूर रस्त्यावर तरुणाचं विचित्र वर्तन व्हायरल झालं. जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी तो मनोरुग्ण असल्याचं स्पष्ट केलंय.
Satara Viral Video

Satara Viral Video

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सातारा : सातारा-रहिमतपूर रस्त्यावर (Satara-Rahimatpur Road) अंगापूर फाट्याजवळ काल (गुरुवार) दुपारी रस्त्याच्या मध्यभागी एक तरुण दोन हात आणि गुडघ्यावर रांगत, मध्येच श्‍‍वानासारखं दोन गुडघ्यांवर बसून दमल्‍यासारखं तोंडातून जीभ बाहेर काढत होता. हा प्रकार पाहून नागरिकांची भंबेरी उडाली. सोशल मीडियावरही (Satara Viral Video) या युवकाच्या वर्तनाची क्‍लीप व्‍हायरल झाली. त्‍यानंतर एकच खळबळ उडाली.

Loading content, please wait...
Satara
Dog
Satara Police Department
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com