Satara Viral Video : कुत्र्यासारखा दोन गुडघ्यांवर बसलेला, तोंडातून बाहेर काढत होता जीभ, अंगावरही येत होता धावून ; डॉक्टर म्हणाले, 'त्याला श्वास घेणं...'

सातारा : सातारा-रहिमतपूर रस्त्यावर (Satara-Rahimatpur Road) अंगापूर फाट्याजवळ काल (गुरुवार) दुपारी रस्त्याच्या मध्यभागी एक तरुण दोन हात आणि गुडघ्यावर रांगत, मध्येच श्वानासारखं दोन गुडघ्यांवर बसून दमल्यासारखं तोंडातून जीभ बाहेर काढत होता. हा प्रकार पाहून नागरिकांची भंबेरी उडाली. सोशल मीडियावरही (Satara Viral Video) या युवकाच्या वर्तनाची क्लीप व्हायरल झाली. त्यानंतर एकच खळबळ उडाली. .दरम्यान, संबंधित युवक हा मनोरुग्णच (Abnormal Behaviour Youth) असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी दिली आहे. गोपाल भिल (वय २३, रा. शहादा, जि. नंदुरबार) असे संबंधित तरुणाचे नाव आहे. तो ऊसतोडणी कामगारांच्या टोळीतील असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. या तरुणाला पंधरा दिवसांपूर्वी श्वानाने चावा घेतला होता; परंतु त्याने वेळेत उपचार न घेतल्यामुळे त्याला रेबीज झाला असावा, असा अंदाज स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केला..सातारा-रहिमतपूर रस्त्यावर अंगापूर फाट्याजवळ एक तरुण भर रस्त्यात श्वानासारखे वर्तन करत असल्याचे काही स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास आले. त्याच्याजवळ जाण्याचा प्रयत्न केला असता तो श्वानासारखा अंगावर धावून जात होता. हा प्रकार पाहणाऱ्या नागरिकांची भंबेरी उडाली. सोशल मीडियावर या युवकाच्या वर्तनाची क्लिप मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली. स्थानिक युवकांनी सावधपणे वाघरीच्या (जाळे) साह्याने त्याला ताब्यात घेतले. त्याचे हात बांधल्यानंतर त्याला पोलिसांच्या मदतीने अधिक उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले होते..रेबीजची लक्षणे नाहीतजिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. युवराज करपे यांनी याबाबतची देताना सांगितले की, ''रेबीज झालेल्या व्यक्तीला पाणी पिणे अवघड असते. याशिवाय त्याला श्वास घेणेही मुश्किल होते; पण संबंधित तरुणामध्ये तशी कोणतीही लक्षणे आढळलेली नाहीत. हा तरुण मनोरुग्ण आहे, तरीही त्याच्या प्रत्येक हालचालींवर डॉक्टर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.''