विहिरीला जलसमाधी अन्‌ रस्ताही पाण्यात!

ढेबेवाडी (जि. सातारा) : ओढ्यावरील फरशी पुलाच्या पाइप गाळाने तुंबल्याने महिंद धरणाच्या काठावरील बोर्गेवाडी आणि माथनेवाडीला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सार्वजनिक विहिरीला जलसमाधी मिळाली आहे. पावसाचा जोर वाढल्यावर तेथील मुख्य रस्ताही पाण्याखाली जात असल्याने नागरिकांना तेथून ये- जा करताना कसरत करावी लागत आहे. महिंद धरणाच्या काठावर बोर्गेवाडी आणि माथनेवाडी ही गावे आहेत. त्यातील बोर्गेवाडीचे पुनर्वसन चौगुलेवाडी (सांगवड) (ता. पाटण) येथे करण्यात आले असले, तरी विविध प्रलंबित प्रश्नांमुळे तेथील काही कुटुंबांनी अजूनही मूळ गाव सोडलेले नाही. माथनेवाडी व बोर्गेवाडीला पाणीपुरवठ्यासाठी दोन स्वतंत्र ग्रॅव्हिटी नळ योजना आहेत. त्याद्वारे डोंगरातील झऱ्यातून पाणीपुरवठा केला जातो. उन्हाळ्यात झरे आटल्यानंतर तीन-चार महिने तेथे तीव्र पाणीटंचाई जाणवते. टंचाई काळात आणि इतर वेळी तांत्रिक अडचणीने पाणीपुरवठा विस्कळित झाल्यावर ग्रामस्थांना दोन्ही गावादरम्यानच्या ओढ्याकाठी असलेल्या सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या विहिरीचा आधार राहतो. सुमारे 60 वर्षांपूर्वी बांधलेली ही विहीर 20 वर्षांपूर्वी महिंद धरणात पहिल्यांदा पाणीसाठा केल्यावर पाण्याखाली गेली होती. त्यानंतर कॉंक्रिटीकरणाबरोबरच तिची उंचीही वाढविण्यात आली. मात्र, या पावसाळ्यात ओढ्यावरील फरशी पुलाला बसविलेल्या दोन्ही पाइप पाण्याबरोबर वाहून आलेल्या गाळ, माती व दगडाने तुंबल्याने विहिरीला जलसमाधी मिळाली आहे. पावसाचा जोर वाढल्यावर तेथील मुख्य रस्ताही पाण्याखाली जात असल्याने नागरिकांना तेथून ये- जा करताना कसरत करावी लागत आहे. अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास विहीर गाळाने बुजून जाईल आणि उन्हाळ्यात पाणी-पाणी करण्याची वेळ येईल, असे ग्रामस्थांनी सांगितले. नवीन पाइप बसविणे एवढाच उपाय

माथनेवाडी व बोर्गेवाडीत तुंबलेल्या पाइपमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीबद्दल समजताच सामाजिक कार्यात सतत अग्रेसर असलेले बनपुरीतील (ता. पाटण) बांधकाम व्यावसायिक महेश पाटील यांनी तिकडे तातडीने यंत्रणा पाठवून ओढ्यातील गाळ उपसून तुंबलेल्या पाइप मोकळ्या करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यात यश आले नाही. तुंबलेल्या पाइप काढून नवीन पाइप बसविणे एवढाच उपाय असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. विंधन विहिरींबाबत पाटणवर कायम अन्याय, पाच योजना कागदावर

